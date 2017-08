Hobro-lejr: Skal gøre AaB nervøse

FODBOLD: En sæsonstart med syv point i de første fire superligakampe har gjort godt for stemningen i Hobro IK. Før mandagens duel om fodboldherredømmet i Nordjylland er lillebror fem point foran storebroren AaB.

- Vi er utrolig stolte og tilfredse med den start, vi har fået. Det skal vi forsøge at bygge videre på mod AaB, som ikke har fået den bedste sæsonstart. Så vi skal trykke dem lidt, så de bliver nervøse og måske får deres egne tilskuere lidt efter dem, lyder højrebacken Jesper Bøges ønskescenario.

Cheftræner Thomas Thomasberg vil dog ikke gå så langt som til at kalde opgøret på Aalborg Portland Park for et gratis af slagsen.

- Alt presset er da på AaB, så vi har i princippet ikke noget at miste. Men der er ingen gratis kampe, for når regnskabet skal gøres op til foråret, så tæller alle point. Vi skal gerne på tavlen hver eneste gang, siger han.

Hobro har tabt de tre seneste opgør i Aalborg med sammenlagt 13-0.