Hobro misser tidlig oprykning

FREDERICIA: Divisionsduksen fra Hobro IK missede søndag muligheden for at sikre sig en tidlig billet til Alka Superligaen.

Søndag kunne nordjyderne endegyldigt sikre sig førstepladsen i NordicBet Ligaen, men med to spillerunder igen risikerer himmerlændingene stadig at miste den direkte oprykningsplads.

Det står klart, fordi Hobro tabte 2-1 ude til FC Fredericia, mens rækkens nummer to, Vendsyssel FF, vandt i Helsingør.

Første halvlegs eneste store mulighed i Fredericia faldt i halvlegens sidste ordinære minut. Her spillede Hobros anfører, Mads Justesen, en uheldig hovedrolle.

Midterforsvareren strakte sig tilsyneladende efter bolden, mens han hang vandret i luften. Dommer Mikkel Redder afventede et par sekunder, inden han pegede på 11-meterpletten.

FC Fredericia, der inden runden lå nummer 10 lige over nedrykningsstregen, fik alle muligheder for at gå foran til pausen. Det lykkes med nød og næppe.

Hobro-målmand Jesper Rask dykkede ned og snuppede Mathias Hebos forsøg fra pletten, men selvsamme Hebo opsnappede returbolden. Her svigtede hans inderside ikke. 1-0.

Stillingen ændrede Hobro med en fantomstart lige efter pausen. Angrebsduoen Anders Holvad og Pål Alexander Kirkevold sørgede i fællesskab for målet til 1-1.

Holvad blev fri i venstre side af feltet, centrerede bolden og fandt sin angrebskollega. Med et tørt hug sparkede Kirkevold bolden i mål i målmandens venstre side.

Minuttet senere kom Fredericia så tæt på 2-1, da Andreas Oggesen kom igennem alene mod målmanden, men sparkede i sidenettet.

Generelt bød anden halvleg på flere farlige forsøg i begge banens ender.

Med knap et kvarter igen kom måltavlen da også i brug igen. Efter 77 minutter bragte sydjyderne sig på 2-1. Den tidligere Hobro-angriber Morten Beck Guldsmed headede det rødblusede hjemmehold i front.

Fra sin plads på bagerste stang oversprang han Hobros forsvar og headede bolden i en blød bue i langt hjørne.

2-1-målet blev kampens sidste. Med rundes andre resultater fører Hobro nu kun med to point ned til Vendsyssel FF med to runder igen. Det betyder, at en sand oprykningsfinale i sidste spillerunde mellem de to hold nærmer sig.