Hobro-profil solgt til konkurrent

FODBOLD: Hobro IK har solgt Vito Hammershøy-Mistrati til Randers FC, og midtbanespilleren skifter dermed Mariagerfjord ud med Kronjylland. Det sker med øjeblikkelig virkning.

27-årige Vito Hammershøy-Mistrati blev hentet til Hobro IK fra FC Helsingør i sommeren 2017. Siden da er det blevet til 72 kampe og syv mål i Hobro-trøjen.

- Vito har været en dygtig spiller for os, siden vi hentede ham transferfrit for to år siden. Med de gode præstationer er det naturligt, at han har tiltrukket sig interesse fra andre klubber, siger sportschef Jens Hammer Sørensen og fortsætter.

- Med tanke på at Vito havde kontraktudløb næste sommer, så synes vi, at vi har fået et attraktivt økonomisk tilbud fra Randers FC, og det har vi valgt at takke ja til.

- Vi har dygtige spillere i vores nuværende trup, som kan tage over for Vito, men samtidig holder vi, som altid, også øje med mulige forstærkninger til truppen. Det er dog vigtigt, at vi er tålmodige og grundige i den proces, så vi forhaster os ikke, lyder det fra Jens Hammer Sørensen.

Vito Hammershøy-Mistrati takker for tiden i Hobro IK:

- Jeg har fået venner for livet gennem min tid i Hobro IK, så selv om jeg ser frem til de nye udfordringer i Randers FC, så er det også vemodigt at sige farvel til Hobro IK, lyder det fra Vito Hammershøy-Mistrati.