Hobro satser på tilbagevendt franskmand

FODBOLD: Det bliver efter alt at dømme Wilfried Domoraud, der kommer til at danne angrebsduo med topscorer Pål Alexander Kirkevold, når Hobro mandag eftermiddag spiller den første testkamp under træningslejren i Tyrkiet.

Da Hobro trænede mandag formiddag forud for kampen mod polske Zagliebe Lubin, var det således med Domoraud blandt de 11, der er udset til at starte kampen.

Edgar Babayan og Vito Hammershøy-Mistrati, der ikke har været en del af Hobros to første testkampe denne vinter, ser også ud til at være med fra start.

Jesper Bøge, Martin Mikkelsen, Nicholas Gotfredsen, Emmanuel Sabbi og Kasper Lynge er alle ude med skader.

Hobros forventede startopstilling (4-4-2): Jesper Rask - Frans Dhia Putros, Yaw Amankwah, Rasmus Minor Petersen, Björn Kopplin - Danny Olsen, Jonas Brix-Damborg, Vito Hammershøy-Mistrati, Edgar Babayan - Wilfried Domoraud, Pål Alexander Kirkevold