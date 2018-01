Hobro skal have Mistrati og Babayan i kamp

FODBOLD: Vito Hammershøy-Mistrati og Edgar Babayan har ikke været i kamp i Hobros to første testkampe i år, men når det mandag gælder en kamp mod polske Zaglebie Lubin på træningslejren i Tyrkiet, bliver det til spilletid til midtbaneduoen.

Det fortæller Hobro-træner Thomas Thomasberg.

- Vi skal blandt andet bruge de her testkampe til at finde ud af, hvor folk står. Vito og Edgar har ikke været så meget med i opstarten, så kampen her er en god lejlighed for dem til at få nogle minutter i benene, siger Thomas Thomasberg.

Han holder fokus på sit eget hold og har ikke brugt meget energi på at kortlægge modstanderne fra Zagliebe Lubin, der holder vinterpause på en femteplads i den bedste polske række.

- Vi kender dem ikke individuelt, og det kommer vi heller ikke til at bruge krudt på. Jeg har kigget lidt på, at de har spillet nogle forskellige systemer, og det kan vi også bruge med henblik på Superligaen, hvor vi også står over for lidt forskelligt, men ellers skal vi have fokus på vores egne ting, siger Thomas Thomasberg.