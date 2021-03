Hobro skyder med løst krudt: - Vi kommer snart til at bombe mål ind

FODBOLD:I en ellers jævnbyrdig affære på Blue Water Arena i Esbjerg fredag aften, lykkedes det for anden kamp i træk ikke for Hobro-spillerne at sende bolden i nettet.

Der var ellers flere gode muligheder, lyder det fra holdets cheftræner, Michael Kryger.

- Vi har brug for at score nogle flere mål. Vi prøvede at lægge spillet længere op ad banen i kampen mod Esbjerg, og vi skaber rigeligt med muligheder til at lave et mål eller to. Men ind kom den ikke, og det er det, der står på bundlinjen til sidst, som vi nu kan kigge på, siger træneren.

Hobro kan nu se frem mod at blive en del af de nederste seks mandskaber i 1. division. Det blev allerede en realitet i 0-3-nederlaget mod Silkeborg søndag.

Kryger er dog ligeglad med, hvor klubben ligger.

- For mig er det ikke anderledes end en normal turnering. Vi kommer til at gøre vores allerbedste i alle kampe og tager én kamp ad gangen. Vi har rigeligt at gøre med at få tingene sat sammen og få skabt den første sejr, og det vil vi gøre alt for at få i den første kamp i nedrykningsslutspillet. Om det er top-6 eller bund-6, eller hvad det er, det betyder seriøst intet for mig. Det her handler om at vi skal lave en god indsats og få en sejr i den næste kamp, siger han.

Det var Michael Krygers fjerde kamp i spidsen som cheftræner for Hobro, efter Peter Sørensen tilbage i midten af februar fik sparket efter et 0-1-nederlag på hjemmebane til FC Helsingør.

- Vi har fået for få point i de seneste fire kampe. Jeg synes, indsatsen i Esbjerg er den bedste, vi har leveret, siden jeg tog over. Vi har forsøgt at lægge vores stil om fra den første kamp med mig som cheftræner, hvor vi er nødt til at stabilisere tingene defensivt og sørge for, at vi ikke fik så mange afslutningschancer imod. Den stabilitet sidder på rygraden nu, og vi lukker rigtig godt af defensivt. Nu skal vi have bygget det næste lag på, og det kommer til de næste 10 kampe til at handle om, siger han med reference til det nedrykningsslutspil, der nu går Hobro i møde.

Indsatserne siden hans ansættelse er blevet væsentligt bedre, mener han selv, men måltørken nager dog stadig i bevidstheden.

- Iveren efter at score mål og kreere chancer mangler bestemt ikke hos angriberne, kantspillerne og midtbanespillerne. De arbejder godt, de træner godt og er dygtige til at komme til chancer. Den allersidste skarphed mangler vi lige, og når den lige sætter ind, så kommer vi snart til at bombe mål ind forhåbentlig, siger han.

Det er dog ikke fordi, at klubben fra Mariagerfjord gennem hele sæsonen har været ramt af en måltørke. Mads Hvilsom er nemlig noteret for hele 11 scoringer i landets næstbedste række, og han er derfor på en fornem andenplads på topscorerlisten. I de seneste seks kampe er det dog blot blevet til ét mål for Hvilsom.