Hobro slog Viborg i den sidste test

HOBRO: Superligaoprykkerne fra Hobro hentede en 2-1 sejr over Viborg i den sidste test, inden det bliver alvor mod Helsingør i den kommende weekend.

Viborg kom bedst ud til en hæsblæsende første halvleg og bragte sig i front efter bare tre minutter.

Jung-Bin Park og Christian Sivebæk broderede sig igennem Hobros venstreside, og Mikkel Vestergaard behandlede Sivebæks smukke indlæg efter fortjeneste og headede bolden op i målhjørnet.

Hobro var på hælene efter scoringen, men red stormen af. Og langsomt åd hjemmeholdet sig ind i kampen.

I det 13. minut kom udligningen, da Martin Mikkelsen sendte et fladt indlæg ind i Viborg-feltet. Her kom Pål Alexander Kirkevold til med en bred inderside og styrede bolden fladt i mål til 1-1.

Kampen udviklede sig til et slag i højt tempo, men det var Viborg, der skabte de fleste chancer. Hobro-spillerne havde deres hyr med at styre Jung-Bin Park og Alexander Jacobsen, der satte flere fine angreb op for gæsterne. Men Hobro-målmand Jesper Rask kom i vejen for afslutningerne, hvoraf den mest kvalificerede kom fra Jonas Kamper, der sendte et knaldhårdt frispark mod det nærmeste målhjørne - men Rask fik handsken på og slået bolden over mål.

Hobro skabte færre chancer, men var skarpere end gæsterne.

I det 30. minut viste Pål Alexander Kirkevold, at han kan andet end afslutte. Fint spillede han Edgar Babayan helt fri, og han scorede ved smukt at loppe bolden over Viborgs målmand til Hobro-føring.

Godt 10 minutter senere burde Babayan have scoret sit andet mål. Et indlæg fra Nicholas Gotfredsen gled hele vejen gennem Viborg-feltet, og ved bagstolpen skulle Babayan blot sætte foden på for at score i et tomt mål. Men på uforklarlig vis fik han skovlet bolden over mål.

Sekunder før pausefløjtet var det så Viborgs tur til at være nærgående. Gæsterne spillede Alexander Jacobsen fri, men hans afslutning prellede af på overliggeren.

Anden halvleg bød på et Hobro-hold i en noget mere kontrollerende stil, og ingen af de to mandskaber skabte det helt store.

Nytilkomne Danny Olsen fik en time på Hobros venstrekant og viste i glimt sin flotte teknik.

Den nu tidligere AaB’er Sebastian Grønning, fik den sidste halve time, men gjorde ikke større væsen af sig.

Der var også spilletid til målmand Nicolaj Jørgensen, der nøjagtig som Grønning skiftede fra AaB til Hobro tidligere på ugen.

Han fik de sidste 20 minutter på banen og leverede en fin redning, da han kort før tid fik slået et langskuds til hjørnespark.