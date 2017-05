Hobro smed igen point

NÆSTVED: Det der for en måned siden lignede en stensikker oprykning til Superligaen for Hobro IK skal nu først afgøres i NordicBet Ligaens sidste spillerunde.

Søndag måtte Thomas Thomasbergs tropper nøjes med 0-0 på udebane mod Næstved, og da Vendsyssel FF samtidig besejrede HB Køge, er Hobros forspring nu væk.

De to nordjyske mandskaber er á point inden opgøret på lørdag på DS Arena, der altså bliver en ren oprykningsfinale. Hobro har dog den bedste målscore og kan derfor nøjes med uafgjort.

Duftede ikke af Superliga

Indsatsen søndag i Næstved duftede ikke meget af Superliga. Hobro var bedst mod det nu nedrykkede sjællandske mandskab, men hjemmeholdet havde også deres muligheder.

I det 11. minut opsnappede Anders Holvad en slap Næstved-pasning og sendte Pål Kirkevold i dybden, men nordmanden afslutning blev blokeret til hjørnespark.

I det 25. minut var Anders Holvad igen på spil på en dyb stikning. Han nåede bolden foran keeperen og lagde bolden af til Kirkevold, der ramte den helt skævt, da han forsøgte at lobbe bolden i nettet.

Seks minutter senere rev Holvad sig fri af den sidste forsvarer, men han skød tidligt og svagt, så Sebastian Olsen i hjemmeholdets mål let kunne redde.

Kvaliteten dalede

I første halvlegs sidste fem minutter belejrede Hobro modstanderens felt og fik en stribe hjørnespark. Her blev spillerne dog for ivrige og lavede en stribe frispark.

Kvaliteten dalede yderligere i de sidste 45 minutter, hvor Næstved havde de største chancer. Jeppe Illum fik i det 70. minut frit skud foran mål, da et indlæg dalede ned for fødderne af ham, men han sparkede over.

I det 90. minut var der brug for en god redning fra Jesper Rask i målet, da Næstveds Andreas Moos fyrede af fra distancen, og kort efter var et fladt indlæg ved at skabe panik.

Hobros bedste tilbud i anden halvlev var et hovedstød snert forbi fra Yaw Amankwah efter et hjørnepark.

Det så 1098 tilskuere på Euro Outlets Stadion i Næstved.