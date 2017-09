Hobro smed sejren mod OB

FODBOLD: Hobro IK havde lørdag chancen for at komme op på samme pointantal som Superligaens førerhold, FC Nordsjælland, men en lille periode med passivitet i anden halvleg skille vise sig at koste sejren i hjemmekampen mod OB.

Det var en kamp, hvor Hobro var det bedste hold i det meste af kampen, men for mange brændte chancer kostede de tre point. Dermed er Hobro stadig på sjettepladsen i Superligaen i en tæt topstrid inden søndagens kampe.

Hobro startede også bedst, og norske Pål Alexander Kirkevold havde tidligt bud efter en tangering af scoringsrekorden i Superligaen, hvor nordmanden med et mål lørdag ville score for ottende kamp i træk. Kirkevold trak bolden godt ind mod midten fra højre side og trykkede af mod det fjerne hjørne, men gæsternes bedste spiller, Sten Michael Grytebust, strakte sig ud i fuld længde og reddede flot.

Men Kirkevold fik sin tangering. Midtvejs i halvleg blev Rasmus Minor holdt i trøjen på et frispark, og dommer Michael Johansen tøvede ikke med at pege på plettet. Kirkevold eksekverede sikkert til venstre for målmanden og bragte Hobro i front. Dermed tangerer han Ebbe Sand og Peter Møller, der har klaret samme antal kampe i træk med mål.

Hobro dominerede de første 40 minutter, men OB vågnede lidt i slutningen af halvlegen, hvor Rasmus Festersen havde et godt forsøg efter en god solotur, men Jesper Rask kom flot ned.

I anden halvleg havde Hobro flere muligheder for at øge føringen. Pål Alexander Kirkevold fik en stor mulighed, da Rasmus Minor forlængede et hjørnespark, men skød forbi.

Og nordmanden var i oplæggerens rolle, da han kæmpede med fire OB-spillere, inden han stak den i dybden til Quincy Antipas, der dog sendte friløberen lige på Grytebust.

Og pludselig fik OB så en mulighed. Indskiftede Mads Greve sendte en god bold ud til venstre til Jacob Barrett, og backen drønede bolden i nettet med et tørt hug ved den nærmeste stolpe.

Hobro var dog tættest på at tage sejren i den sidste halve time. Største mulighed fik Sebastian Grønning, der var blevet skiftet ind i angrebet. Den altid velspillede tysker Björn Kopplin sendte et indlæg lige ind i panden på sidste uges pokalhelt, men han headede lige på Grytebust.

Til sidst endte det 1-1, og det kan fynboerne bedst være tjent med.

Nu går holdene på landsholdspause - næste kamp for Hobro er 15. oktober i Horsens.