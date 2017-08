Hobro sneg sig videre i pokalen

FODBOLD: Spillet var langt fra prangende, men alligevel sikrede Hobro IK sig tirsdag aften en billet til DBU Pokalens tredje runde efter en 1-0-sejr ude over Kolding fra 2. division.

I forhold til fredagens sejr over Silkeborg havde Hobro-træner Thomas Thomasberg foretaget flere ændringer på sit hold. Mathias Haarup, Jacob Tjørnelund, Martin Mikkelsen, Mikkel M. Pedersen og Sebastian Grønning var alle nye i startopstillingen.

Sidstnævnte blev matchvinder for Hobro med sin scoring fem minutter før første halvlegs afslutning.

Hobro havde tilløb til kampens første store mulighed efter tre minutter, da Sebastian Grønning modtog bolden tæt under mål, men angriberens tværpasning fandt ikke en medspiller.

Kolding frister til dagligt en tilværelse i den tredjebedste række, men sydjyderne spillede frisk til i første halvleg. Hjemmeholdet kom også frem til flere gode muligheder, men de blev alle brændt.

Anfører Rune Nautrup var Koldings største synder, da han efter 23 minutter rundede Hobro-målmand Jesper Rask, men vinklen blev for spids, og så endte den afslutning i sidenettet.

Efter 40 minutter burde Sebastian Grønning til gengæld have bragt Hobro foran, da han blev spillet alene med Kolding-målmand Jens Rinke, der dog viftede Grønnings afslutning til hjørnespark.

Hobro-angriberen fik dog en hurtig revanche, da han steg op og headede det hjørnespark i mål, så Hobro kunne gå til pause med en 1-0-føring.

Kort inde i anden halvleg var Kolding tæt på en udligning, men Mads Zederkof fik lige akkurat ikke hovedet på et giftigt frisparksindlæg.

I den modsatte ende var Sebastian Grønning i stedet tæt på at blive dobbelt målscorer efter et kontraangreb, men angriberens afslutning strøg lige forbi mål.

Der var længere mellem målchancerne i anden halvleg, men med 20 minutter igen fik Hobro en oplagt chance for at komme på 2-0 efter en stor fejl i Kolding-forsvaret. Tæt under mål blev indskiftede Edgar Babayan dog nedlagt, og gæsterne appellerede forgæves for straffespark.

12 minutter før tid fik Sebastian Grønning til gengæld bolden i nettet for anden gang tirsdag aften, men denne gang måtte han se sin scoring blive annulleret for offside.

Mere blev der ikke scoret i Kolding, og derfor endte det hele 1-0 til Hobro.