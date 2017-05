Hobro snublede til slut

HOBRO: De spillede ikke nogen stor fodboldkamp, men det lignede længe, at den skulle ende med et ønskeresultat for Hobro IK. Hjemmeholdet førte 1-0 over Vejle indtil det 89. minut, hvor gæsternes Dominic Vinicius fortjent udlignede til 1-1.

Trods det uafgjorte resultat er Hobro fortsat fem point foran nærmeste forfølger med tre runder igen. Konkurrenterne Skive og Helsingør tabte nemlig. Nu er Vendsyssel FF på andenpladsen.

Hobro kom foran i en chancefattig første halvleg ved Kasper Povlsen i det 33. minut. Angrebet blev startet af Pål Kirkevold, der trak ind fra venstrekanten og skød på mål. Afslutningen blev rettet af til Edgar Babayan, der uselvisk lagde bolden til rette for Povlsen. Han satte køligt indersiden på.

Målscoreren startede på bænken, men blev sendt i aktion allerede i det 14. minut - på grund af en skade hos Mads Schäfer.

Det var reelt Hobros eneste chance i en lige første halvleg, hvor holdene kæmpede om herredømmet og manglede kvalitet i de offensive aktioner. Så effektiviteten var helt i top.

Hobro blev i øvrigt også tvunget til udskiftning nummer to allerede før pausen, da en skadet Jacob Tjørnelund måtte lade sig erstatte af Sebastian Andersen.

Vejle var farligst i anden halvleg og udligningen lurede længe. Simon Nagel kom tæt på med et langskud i det 52. minut, men med det yderste af neglene fik Jesper Rask vippet bolden til hjørnespark.

I det 77. minut truede Vejle igen. Agon Mucolli tog en dribletur på tværs af Hobros felt, men sparkede til slut bolden snert over overliggeren.

I det 82. minut brændte det igen på. Et Vejle-indlæg snittede overliggeren, og kort efter fik Vejles Loua Ba lov at stå udækket ved bagerste stolpe. Afslutningen blev dog blokeret på stregen af en Hobro-forsvarer.

I det 89. minut skete retfærdigheden så fyldest, da brasilianeren Vinicius kom først på et indlæg tæt under mål.

Hobros bedste forsøg i de sidste 45 minutter var en flugter fra distancen fra matchvinder Kasper Povlsen. Den røg dog halvanden meter forbi.