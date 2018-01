Hobro-sportschef: Meget interesse, men ingen bud på Kirkevold

FODBOLD: Transfervinduet lukker i aften, men der er ikke noget, der tyder på, at der kommer til at ske forandringer i Hobro IK’s spillertrup lige før lukketid.

Sådan lyder det fra sportschef Jens Hammer Sørensen under holdets træningslejr i Tyrkiet.

- Jeg forventer ikke, at der kommer til at ske noget. Så skulle der opstå noget helt mærkeligt her til sidst, men vi vil gerne forsøge at holde fast på det, vi allerede har, siger Jens Hammer Sørensen.

Atta Aneke, der er agent for Pål Alexander Kirkevold, fortalte tidligere på ugen til TV 2 Norge, at Hobro havde modtaget og afvist et bud på sin topscorer, men den historie kan Jens Hammer Sørensen ikke genkende.

- Der har været meget interesse for Pål, men vi har ikke fået noget bud. Der har ikke været noget officielt, som vi har skullet tage stilling til, siger Jens Hammer Sørensen, der heller ikke går og frygter, at der skulle komme et bud i sidste øjeblik.

- Jeg tror ikke så meget på, at der kommer noget, og fysisk bliver det også svært at nå nu, når vi sidder hernede i Tyrkiet. Vi har været godt forberedt på det her vindue, og det var også derfor, vi valgte at tage herned på det her tidspunkt, siger Jens Hammer Sørensen.

Hobro har vinteren over forstærket truppen med forsvarsspilleren Frans Dhia Putros og offensivspilleren Alexander Baun, men har haft mulighed for at få flere spillere ind.

- Vi er blevet tilbudt en del rigtig dygtige spillere, og det fortæller lidt om, hvor langt vi er nået som klub, men vi har lukket vores vindue, og vi har også et budget, vi skal holde, siger Jens Hammer Sørensen.