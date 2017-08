Hobro tættest på sejr i lokalopgør

FODBOLD: Krisen kradser stadig i AaB, efter holdet mandag aften kun formåede at få 1-1 i hjemmekampen mod lokalrivalerne fra Hobro - holdet har dermed stadig ikke sejret i denne sæson og ligger med tre point for fem kampe i den tunge ende af tabellen, mens Hobro har med otte point har fået en fremragende sæsonstart.

Og det var gæsterne, der var tættest på sejren, efter holdet virkelig pressede på efter pausen.

Forinden fik vi dog en ret så kedelig første halvleg på Aalborg Portland Park, hvor især kampens første kvarter en sand ørkenvandring. AaB åbnede dog op for kampen, da Marco Meilinger erobrede bolden fra Jesper Bøge på kanten af feltet. Han prikkede den tilbage til Filip Lesniak, der med en præcis aflevering fandt Kasper Risgård, der vippede den over Jesper Rask.

Ellers var første halvleg meget chancefattig. Hobro havde et par halvhjertede forsøg fra Edgar Babayan og Pål Alexander Kirkevold i kontrafasen, mens Edison Flores var tæt på at liste et frispark op i krogen, men Jesper Rask kom op med en stor redning.

Men efter pausen kom Hobro meget mere aggressivt ud til kampen. Allerede efter få minutter var holdet tæt på efter et frispark, men Jores Okore fik sparket bolden væk på målstregen.

Og det var helt fortjent, da norske Pål Alexander Kirkevold satte bolden i nettet med en fremragende udligning. Nordmanden fik bolden i venstre side af feltet, hvor han vippede den ind til Vito Hammershøj-Mistrati, han sendte den straks videre med hælen til Kirkevold, der lobbede den over et forsøg på tackling fra Rasmus Würtz og prikkede bolden forbi den fremstormende Nicolai Larsen.

Og Hobro spillede for sejren. Kirkevold var i hopla efter pausen, hvor både han og Quincy Antipas fandt meget plads på AaB’s banehalvdel.

Og sejrsmålet burde være kommet efter den dødbold, hvor bolden blev headet på tværs til Rasmus Minor. Den lange forsvarsspiller halvflugtede bolden mod målet, men Nicolai Larsen kom op med en stor redning.

I slutminutterne måtte AaB sætte Jores Okore frem i angrebet, da han muligvis fik en fiberskade i et langt løb fra de defensive rækker.

AaB spiller allerede fredag aften igen - denne gang på udebane mod AC Horsens. Mens Hobro søndag tager imod Lyngby.