Hobro tester tidligere AaB-målmand

FODBOLD: Hobro IK er på jagt efter en reservemålmand for Jesper Rask, og derfor har himmerlændingene i øjeblikket den tidligere AaB-målmand Nicolaj Jørgensen til prøvetræning.

Nicolaj Jørgensen, der også har været på prøve i Vendsyssel FF, deltog ved onsdagens træning og skal nu forsøge at overbevise Hobro om, at han skal tilbydes en kontrakt.

- Han er helt sikkert en mulighed. Vi skal have en målmand på plads inden den første kamp i superligaen 16. juli, og derfor får Nicolaj nu muligheden for at vise sig frem, siger Hobro-træner Thomas Thomasberg.

Også den tidligere Horsens-spiller Mikkel Jespersen deltog ved onsdagens Hobro-træning, men det er ikke umiddelbart med henblik på en kontrakt.

- Han har fået lov til at holde sig i gang her ved at træne med. Det er en fin spiller at have med til træning, siger Thomas Thomasberg.