Hobro-træner gør status på efteråret: Dette skal redde klubben fra nedrykning

FODBOLD:Hobro IK's sidste kamp i kalenderåret 2021 blev reddet af ihærdige sneryddere i sidste sekund. Men Hobro-spillerne kunne ikke følge op på det flotte arbejde, som folkene med sneskovlene havde udført, da Hobro fredag aften tabte med 1-2 til FC Helsingør hjemme på DS Arena.

Hobro spillede ellers en ganske hæderlig kamp under svære betingelser, hvor de tvang det sjællandske tophold til at forsvare sig med næb og klør for at fastholde 2-1-føringen.

- Først og fremmest er jeg stolt over, at vi som klub overhovedet kunne afvikle en kamp under de omstændigheder, men jeg er ærgerlig over, at vi ikke kvitterede med point.

- Vi er sindssygt skuffede, for vi skulle klart have noget med fra den her kamp. Vi leverede en god indsats, men som så mange gange før i denne sæson, manglede vi kynisme og kvalitet. Jeg vil dog sige, at hvis vi spiller på samme niveau som i dag (fredag, red.), ligger der mange point og venter i foråret, siger cheftræner for Hobro, Martin Thomsen.

Ved stillingen 1-0 til Hobro tre minutter før pausen, blev Hobros Frederik Mortensen sendt i græsset af Liam Jordans albue. En situation som burde have givet et rødt kort til Helsingør-spilleren, men ingen af dommerne så hændelsen.

Det ærgrer Martin Thomsen, som mener, at det blev kampafgørende.

- Der er et par marginaler, som ikke gik vores vej, og det afgør selvfølgelig fodboldkampe. Dommeren og modstanderen har også efterfølgende sagt, at det var et klokkeklart rødt kort, men sådan er det, når vi ikke er gode nok til Superligaen, så har vi ikke et VAR-system, der kan hjælpe, lyder det fra cheftræneren.

Nederlaget betyder, at Hobro overvintrer på en delt sidsteplads i 1. division, efter en efterårssæson der slet ikke er gået, som nordjyderne håbede.

- Det er har været et skuffende efterår. Vi har vundet alt for få kampe og spillet for mange uafgjort. Jeg synes, at vi har vist, at vi har en berettigelse til at spille med, men vi skal pakke snakken om top-18 helt væk.

- Der er kun en ting, som tæller til foråret, og det er at holde to hold under os. Nu sætter vi et punktum for et skuffende 2021, og så begynder jagten på sejre i 2022, siger Martin Thomsen.

Cheftræneren håber på, at en længere pause og mere tid på træningsbanen kan medvirke til, at Hobro kan få vendt skuden.

- Vi skal sørge for at få en rigtig god opstart, hvor vi i langt større grad kan få dyrket vores relationer og vores koncept. Og så får vi forhåbentligt en række spillere tilbage fra skader, som kan styrke holdet i foråret.