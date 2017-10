Hobro udspillede FC Nordsjælland

FODBOLD: På forhånd kunne man godt have forventet lidt af en målfest, da Superligaens mest målfarlige hold gæstede Hobro IK med den brandvarme angriber Pål Alexander Kirkevold.

Men de færreste havde forventet, at det skulle gå så ensidigt, som det gjorde i den tidlige søndagskamp i ALKA Superligaen.

Hobro vandt med hele 4-0 over Superligaens nummer to, og sejren var ikke et mål for lidt efter et en helt igennem forrygende anden halvleg fra Hobro, hvor gæsterne, der ellers har ført Superligaen det meste af efteråret, blev udspillet igennem 45 minutter.

Sejren kommer på et ekstremt vigtigt tidspunkt, da tv-pengene uddeles efter denne spillerunde, og Hobro er på fjerdepladsen efter denne runde.

Det var ellers gæsterne, der som forventet lagde aggressivt ud og havde et par gode muligheder i det første kvarter. Den bedste til Emiliano Marcondes, der skød lige forbi den ene opstander.

Men langsomt åd Hobro sig ind i kampen, og i det 25. minut gav det pote. Den unge forsvarsspiller Mathias Haarup sendte et langt indkast ind i boksen. Edgar Babayan forlængede, og inde foran mål var det selvfølgelig Mål-Pål, der dukkede op og sendte Hobro på 1-0.

Og herfra sad Hobro faktisk på kampen herfra. Fra starten af anden halvleg begyndte Hobro at spille drømmefodbold, og det ene angreb efter det andet bølgede ned mod gæsternes mål.

Først splittede Vito Hammershøj-Mistrati forsvaret med en dybdepasning til Quincy Antipas, og inde foran mål fandt han Edgar Babayan, der tog det helt rigtige løb og kunne prikke bolden ind fra nært hold.

Kort efter blev det også 3-0.

Igen en smuk kombination i højre side. Jesper Bøge sendte bolden videre til Babayan. Hans skud blev halvklaret af Runarsson, men Björn Kopplin dukkede op og scorede sikkert - hans anden kamp i træk med mål, og han indleder jagten på Kirkevolds rekord, der nu er oppe på 10 kampe i træk.

4-0 blev det ved Quincy Antipas, der dukkede op ved bagerste stolpe, da Runarsson gik fejl af et langt indkast. Yaw Amankwah forlængede, og Antipas prikkede den ind.

I de sidste 10 minutter kunne både Pål Alexander Kirkevold og især Vito Hammershøj-Mistrati have scoret yderligere, men de brændte begge alene med keeperen.