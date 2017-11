Hobro videre efter stort pokaldrama

FODBOLD: Hobro IK er med i bowlen, når der skal trækkes lod til forårets kvartfinaler i DBU Pokalen. Onsdag aften besejrede Thomas Thomasbergs tropper FC Nordsjælland med 5-4 efter straffesparkskonkurrence.

Det stod 1-1 efter de ordinære 90 minutter, og den forlængede spilletid forblev målløs trods et par store Hobro-muligheder.

Fra 11-meter pletten var Hobro til gengæld skarpe. FC Nordsjælland startede med at brænde ved Emiliano Marcondes, og siden scorede alle spillere sikkert. Mistrati, Antipas og Grønning for Hobro.

Det betød, at Mathias Jensen skulle score på FCN’s femte spark, men han sendte bolden på himmelflugt over Hobros mål, og så kunne jublen bryde løs på DS Arena.

Tidlig Hobro-føring

Men tilbage til begyndelsen 160 minutter tidligere. FC Nordsjælland var tæt på at få en flyvende start efter fire minutter, da Karlo Bartolec på et indlæg til bagerste stolpe sparkede snert forbi.

I stedet slog Hobro til på deres første mulighed i det 13. minut. Emmanuel Sabbi fandt angrebskollegaen Sebastian Grønning i dybden, og han udplacerede sikkert Nicolai Larsen i gæsternes mål til 1-0.

Føringen fik måske lidt ubevidst Hobro til at trække sig lidt tilbage, og FC Nordsjælland sad tung på resten af første halvleg. De havde dog svært ved at spille sig igennem til åbne muligheder.

Gæsterne forsøgte sig primært fra distancen, men Jesper Rask behøvede ikke at diske op med store redninger.

Uheldig FCN-udligning

I anden halvleg var Hobro-keeperen sagesløs, da FC Nordsjælland allerede i det 50. minut fik udlignet. Tilbagevendte Rasmus Minor ville sparke et indlæg ud af farezonen, men i stedet ramte ham Emiliano Marcondes, der næsten uden at opdage det blev målscorer til 1-1.

Siden var det stærkt begrænset, hvad de to mandskaber formåede at skabe. Begge hold sled med kombinationsspillet, og ikke overraskende blev konsekvensen forlænget spilletid.

Her var der til gengæld kun spillet to minutter, da Sebastian Grønning var uhyre tæt på at komme på måltavlen. Han headede et indlæg på overliggeren, og minuttet senere fik selvsamme Grønning en fri skudchance i feltet - men afslutningen blev blokeret.

Grønning farlig

FCN blev først farlige i sidste minut af den forlængede spilletid. Mads Aaquist kom først på et indlæg, men hans hovedstød gik snert forbi header tæt forbi mål, og kort efter sendte Mathias Jensen et ført langskud tæt forbi stolpen.

I anden halvleg af den forlængede spilletid var Sebastian Grønning igen på spil for Hobro. Han opfangede et bold og rundede Nicolai Larsen, men vinkel blev for spids, så afslutningen gik i sidenettet.

I den sidste ende var det dog uden betydning. Grønning var som sine holdkammerater skarpe på straffespark, og så kom triumfen i us.