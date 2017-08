Hobro vil forlænge med topscorer

FODBOLD: Med seks mål i de seneste fire kampe har Pål Alexander Kirkevold en stor andel i, at Hobro IK efter syv spillerunder sidder på en højst overraskende andenplads i Alka Superligaen.

I Hobro er de derfor naturligt nok så glade for nordmanden, at de i øjeblikket arbejder på at forlænge den kontrakt, der udløber efter sæsonen.

- Vi er i en dialog med ham i øjeblikket, og vi vil gå rigtig langt for at beholde ham. Han havde også en stor andel i, at vi rykkede op i sidste sæson, så han har selvfølgelig en stor stjerne her, lyder det fra sportschef Jens Hammer Sørensen.

Han ser optimistisk på mulighederne for at holde på angriberen, der i øjeblikket er nummer to på Alka Superligaens topscorerliste.

- Jeg synes, at vi har en positiv dialog, og han siger også selv, at han rigtig godt kan lide at være her. Jeg tror på, at vi kan lykkes med at komme i land med at blive enige om en forlængelse, siger Jens Hammer Sørensen.

Sommerens transfervindue smækker i torsdag ved midnat, og til trods for nordmandens storform ser det altså ud til, at han også er i Hobro, når vinduet smækker i.

- Han er brandvarm, og der er selvfølgelig en del snak, men vi har ikke fået noget bud fra nogen klub, som vi har skullet forholde os til, fortæller Jens Hammer Sørensen.

Pål Alexander Kirkevold ventes at være med fra start, når Hobro tirsdag møder Kolding IF fra 2. division i DBU Pokalens anden runde.