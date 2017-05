Hobro vil nedkæmpe Vejle

Sebastian Andersen har afsonet sin karantæne og er til tilbage for Hobro IK. Arkivfoto: Henrik Bo

HOBRO: Hobro IK kan tage et vigtigt skridt mod oprykning til Alka Superligaen med en sejr i aften over Vejle. Inden torsdagens spillerunde fører himmerlændingene NordicBet Ligaen med et forspring på fem point til Skive.

- Det er en af de rigtig vigtige kampe. Jeg ser sådan på det, at vi skal hente syv point i de sidste fire kampe for at være sikker på oprykning. Vi kan nappe de første tre mod Vejle, og det går vi selvfølgelig efter, siger cheftræner Thomas Thomasberg.

Han har respekt for vejlenserne, selvom det seneste møde mellem de to klubber endte med en knusende sejr på 5-1 til Hobro.

- De har mange dygtige individualister og scorer en del mål. Så defensivt skal vi være på tæerne. Fysisk har vi dog en fordel, og det skal vi kunne udnytte, siger træneren.

Han kan igen råde over Sebastian Andersen, der er tilbage efter afsonet karantæne. I stedet må Jesper Bøge tage plads i skammekrogen.