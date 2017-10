Hobro vil tilbage på sporet

FODBOLD: Hvor flere af de danske superligahold har sendt spillere på landholdsopgaver, har oprykkerne fra Hobro ikke haft mandefald i den seneste uge.

Ugen har i stedet stået på hård træning efterfulgt af en forlænget weekend og for de skadede har der været tid til at komme ovenpå.

Cheftræner Thomas Thomasberg oplever desuden, at flere presser sig på for at få en plads i startopstillingen.

- Der er nogle spillere, der presser sig på udenfor, og nu er det et stykke tid siden, vi sidst har vundet, så det kan godt være, at der bliver en enkelt udskiftning eller to til næste kamp. Der er i hvert fald mange der har budt sig til i træningen, siger cheftræneren.

Hobro IK spiller næste kamp søndag den 15. oktober mod AC Horsens.