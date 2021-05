Hobro-virksomhed får regional initiativpris

Murer- og entreprenørvirksomheden A/S Karl Jensen i Hobro har modtaget Dansk Industris regionale Initiativpris for 2020.

Virksomheden har i første række gjort sig fortjent til prisen ved at have gennemført en større digitaliseringsproces, ved at se nye muligheder i markedet - blandt andet med en ny webshop - og ved at komme styrket igennem coronakrisen.

Projektchef Dennis Thisted Tordrup har været primusmotor i digitaliseringsprocessen af virksomheden, herunder lanceringen af gruseksperten.dk Foto: Jesper Bøss

A/S Karl Jensen har rødder tilbage i 1955, og har siden starten gjort meget ud af løbende at tage nye initiativer. Så ud over traditionelle murer- og entreprenøropgaver tilbyder virksomheden i dag blandt andet også vognmandsopgaver, jordkørsel, containerservice, havnelosning og lastningsopgaver.

Seneste nye skud på stammen er webshoppen gruseksperten.dk, som blev lanceret i foråret 2020 og som tilbyder salg af sand, sten, granitskærver, grus og jord af høj kvalitet. Til hele landet.

- Idéen til hjemmesiden opstod som et naturligt led i en større digitaliseringsproces i vores virksomhed. En proces, vi for alvor satte i gang, da Dennis Thisted Tordrup i slutningen af 2019 blev ansat som projektchef og en del af ejerkredsen i virksomheden.

- Dennis havde baggrunden og erfaringen til at få os sikkert igennem den proces, og det er lykkedes på den allerbedste måde. Før havde vi en tung papirgang i mange af vores processer, men nu har vi stort set skrottet kuglepen og notesblok, og det meste i virksomheden er blevet digitaliseret.

- Samtidig har vi lanceret webshoppen gruseksperten.dk, som har været en stor succes, fortæller Flemming Madsen, direktør i A/S Karl Jensen.

Flemming Madsen, direktør i A/S Karl Jensen. Foto: Jesper Bøss

Til inspiration

Den proces har givet genlyd hos Dansk Industri, der i hver af sine 18 regioner hvert år uddeler en initiativpris som en hyldest til virkelyst, kreativitet og skabertrang i medlemsvirksomhederne.

Torsdag 6. maj fik A/S Karl Jensen således overrakt DI’s Initiativpris for 2020 for regionen, der dækker Aalborg Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Prisen skulle have været uddelt i efteråret 2020, men på grund af corona blev det udsat.

Gruseksperten.dk tilbyder salg af sand, sten, granitskærver, grus og jord af høj kvalitet. Foto: Jesper Bøss

- Det er et kæmpe skridt at lave en så gennemgribende transformation af hele driften. Det er ikke noget, man bare lige gør. Det kræver store investeringer. Det kræver ledelse at få hele virksomheden til at bakke op. Det kræver nye kompetencer hos både ledere og medarbejdere. Og så kræver det god gammeldags handlekraft, lød begrundelsen fra Peter Rindebæk, der er viceadministrerende direktør hos Bladt Industries A/S og formand for DI Aalborg.

- Som lokal murer- og entreprenørforretning er man nødt til at have en stærk forankring i lokalområdet. Det gælder også A/S Karl Jensen. Men med deres nye webshop Gruseksperten.dk, som blev lanceret under coronakrisen, viser de, hvordan man kan udnytte digitale muligheder til at nå meget længere ud til kunder hele landet. Det er inspirerende for andre virksomheder i branchen, og efter min mening er det lige nøjagtig dét, som den her pris handler om, siger Peter Rindebæk.

Blandt det 18 regionale vindere kåres en national vinder, som blev Skanderborg-virksomheden The Army Painter ApS.