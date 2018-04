Hobros 10 mand snød Helsingør

FODBOLD: Hobro IK fik forårets anden sejr, da de søndag middag var på besøg hos FC Helsingør i nedrykningsspillet.

Vilkårene blev dog dårlige undervejs, da højrebacken Frans Dhia Putros blev udvist i slutningen af første halvleg. Set i det lys, må Hobro være jublende lykkelige for alligevel at vinde 1-0.

Pål Alexander Kirkebold blev matchvinder i det 85. minut, da Hobro pludselig var i massivt overtal i en omstilling. Mistrati spillede nordmanden fri, og han sparkede bolden i nettet mellem benene på Helsingørs målmand.

Det var dog tæt på, at hjemmeholdet havde fået udlignet kort efter, men Tobias Christensen brændte i helt fri position ved bagerste stolpe.

Hobro truede i luften

Hobro startede kampen bedst og truede i den grad Helsingørs mål på en håndfuld farlige hjørnespark, der skabte panik og klumpspil i nordsjællændernes felt. Rasmus Minor og Mads Justesen havde begge gode muligheder, hvor de ikke helt fik ordentligt træf på bolden.

Som halvlegen skred frem kom Helsingør bedre med. Jesper Rask i Hobro-målet måtte hive et par gode redninger frem på skud fra tæt hold.

I stedet ændrede kampens vilkår sig, da Frans Dhia Putros lavede sit anden hårde frispark og så rødt. Det ville derfor være synd at sige, at han udnyttede den startplads han fik, da Jesper Bøge meldte forfald inden kampen.

Udvisningen fik Hobro til i pausen at tage angriberen Wilfried Domoraud og i stedet sætte Jacob Tjørnelund ind som venstreback. Björn Kopplin overtog herefter pladsen i højresiden.

Rask med kampens redning

Trods overtal startede Hobro med et par artige muligheder i anden halvleg. En velspillende Edgar Babayan trak ind i banen og sigtede mod det lange hjørne, men Kappenberger reddede flot hos Helsingør. Det gjorde han også sekunder senere, da Tjørnelund fyrede af fra samme position på kanten af feltet.

I stedet fik FC Helsingør kampens største chance i det 63. minut, da Nicolas Mortensen hev sig fri af Mads Justesen. Jesper Rask diskede dog op med en fremragende redning.

Det lignede derefter, at de 1543 tilskuere skulle gå hjem uden mål. Hobro virkede dog mærkeligt nok til at have flest kræfter, og det gav altså alle tre vigtige point til slut.