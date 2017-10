Hobros projekt overbeviste Hammer

FODBOLD: Jens Hammer Sørensens fremtid som sportschef i Hobro IK har de seneste uger været omgærdet af total forvirring, og tirsdag kom der et nyt kapitel til den fortælling.

For en lille måned siden meldte Hobro ud, at Jens Hammer Sørensen af hensyn til bijobbet som lærer på Randers Realskole var blevet fritaget fra nogle arbejdsopgaver i superligaklubben.

Tirsdag bød dog på en kovending, da Hobro kunne meddele, at Jens Hammer Sørensen har sagt sit lærerjob op og fra 1. november er ansat på fuld tid som sportschef i Hobro IK.

- Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der er lidt forvirrede, men det er nok et udtryk for, at det har været en rigtig svær beslutning for mig. Jeg ved godt, at lærerjobbet ikke er specielt populært, men i min verden har jeg haft to drømmejob. Derfor har jeg trukket beslutningen lidt ud, men jeg syntes, at tiden nu var inde til, at jeg skulle vælge, siger Jens Hammer Sørensen.

Tvivlen om Jens Hammer Sørensens fremtid som Hobro-sportschef tog for alvor fart, da Randers Realskole 18. september lagde en video på Facebook, hvor Jens Hammer Sørensen proklamerede, at han først og fremmest så sig selv som skolelærer. Den video har han siden beklaget

- Jeg er ked af den video, og jeg havde selvfølgelig gerne været den foruden. Siden har jeg brugt tiden til at mærke efter inde i mig selv, og jeg kan bare mærke, at det her projekt i Hobro IK betyder så meget for mig, at jeg stadig gerne vil være en del af det, siger Jens Hammer Sørensen.

Han afviser, at han er blevet presset til at træffe en beslutning.

- Jeg må bare sige, at folkene i klubben har behandlet mig rigtig godt i det her forløb. De har ikke lagt pres på mig, men jeg har kunnet mærke, at de rigtig gerne har villet mig. Den tillid vil jeg rigtig gerne betale tilbage, siger Jens Hammer Sørensen.