Høj tyv afsløret, og så løb han

Et vidne forhindrede formentlig, at en tyv natten til tirsdag fik succes med sine ulovlige planer. Den ukendte mandsperson forsøgte klokken 01.10 at bryde ind i cafe Den Blå Fisk på Sdr. Kajgade i Hobro.

Først sparkede han en dør ind, og derefter fik en anden dør nogle spark. Tilsyneladende opgav manden sine planer, da han blev opdaget af et vidne. Tyve stak i løb ind mod Hobros centrum.

Gerningsmanden beskrives som meget høj. Han var iført en sort hættetrøje og grå joggingbukser, oplyser politikommissær Mikkel Mitchell fra Nordjyllands Politi.