Hold øje med vejarbejde: Hadsundbroen får tiltrængt ansigtsløft

Fra mandag den 5. april skal trafikanter på Hadsundbroen indstille sig på, at overfarten i perioder vil kunne foregå med nogle forsinkelser.

Vejdirektoratet sætter nemlig et stort renoveringsarbejde af den snart 45 år gamle bro over Mariagerfjord i gang, og det forventes at fortsætte indtil den 29. oktober. Renoveringen omfatter en udskiftning af broens bærelejer og en reparation af betonen på bropillerne og på undersiden af broen.

Hadsundbroen er løbende blevet renoveret, og det næste halve års tid bliver bærelejer og beton opfrisket. Arkivfoto: Peter Langkilde

Lene Højris Jensen, Vejdirektoratets fagprojektleder på renoveringen, fortæller, at entreprenøren på opgaven, MT Højgaard A/S, kaster sig over at udbedre betonen på bropillerne som det første. Det sker ved at sandblæse overfladen, udskifte det skadede armeringsjern og til sidst støbe ny beton.

Derefter kommer turen til alle bærelejerne i broen, som ligger mellem bropillernes top og brodækket. Her skal brodækket løftes lokalt ved hver bropille, mens bærelejerne udskiftes med nye. Brodækket løftes kun ved en bropille ad gangen.

Ifølge projektfagleder Lene Højris Jensen vil det meste af arbejdet foregå fra flåder på vandsiden, og dermed vil renoveringen kun få mindre konsekvenser for trafikanter, der færdes på broen.

- Der vil være enkelte arbejder af kortere varighed på oversiden af brodækket, hvor op til maksimalt to kørebaner vil blive spærret. Trafikanterne vil dog hele tiden have mulighed for passage af broen. Tidspunktet for spærringerne vil blive varslet, før de finder sted, siger Lene Højris Jensen.

Heller ikke sejlere vil blive berørt af renoveringsarbejdet. Det foregår nemlig uden for gennemsejlingsfaget, så sommerens sejladser i Mariagerfjord bliver uden restriktioner.

Hadsundbroen blev indviet den 10. november 1976 og afløste dermed den gamle svingebro til både biler og jernbaner. I dag krydser godt 11.000 motorkøretøjer dagligt Hadsundbroen.