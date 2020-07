Hov, hvor kom de træer fra: Byens torv får skov og eng

HOBRO:Et underligt bygværk tog torsdag eftermiddag form centralt i Hobro. En del af det friserede mønster af fliser og sten siger farvel til sommeren, for nu skal skov og eng ind på Store Torv.

Mariagerfjord Kommune forsøger i samarbejde med Hobro Handel at gøre pladsen mere indbydende.

- Vi inviterer til, at folk gør et stop på torvet og bliver lidt længere i byen, når de er i gågaden for at handle, siger Stine Møller Pedersen, der er kommunens projektleder på Gågadeplan Hobro.

Gågadeplanen er et flerårigt arbejde, der i bred forstand skal løfte og forskønne Hobros handelsstrøg. Den organiske oase af træer og græs, som nu er på vej, er et delprojekt. En fokusgruppe med folk fra butikker og kulturliv har lavet en ønskeseddel:

- Man vil gerne have mere grønt, mere leg, mere lys, refererer Stine Møller Pedersen.

Foto: Henrik Louis

På baggrund af ønskelisten har firmaet Studio Mockup fra Aarhus udtænkt en løsning: På torvet bygges en lille bakke. Her plantes nogle træer. Det er robinie, lærk og platan, som matcher de træer, der allerede står på torvet.

- Oven på bakken lægger vi måtter af levende eng. Græstæppet består af 20 forskellige græsarter og blomster, som kan tiltrække lidt insektliv, og efter en uges tid er det stærkt nok til, at man både kan sidde og gå på det, forsikrer arkitekt Rasmus Nørfeldt, der er indehaver af Studio Mockup.

Hen over bakken lægges nogle store granstammer, som man også kan sidde på. Endelig bliver en del af den nye bakke beklædt med sand, der inviterer til børneleg.

Hele bakken er omkranset af kraftige stolper af dansk lærk, som i øvrigt er leveret af det lokale Døstrup Savværk.

Stine Møller Pedersen er Mariagerfjord Kommunes projektleder på Gågadeplan Hobro. Foto: Henrik Louis

Torsdag eftermiddag blev træerne, som ankom med en solid rodklump om fødderne, rejst. Fredag begynder man så at bygge bakken op med et drænende stenlag i bunden og 50 kubikmeter raspet muld i toppen. Og altså afsluttet med levende engvegetation.

Forskønnelsen af Store Torv i Hobro koster 200.000 kroner. Regningen betales fifty-fifty af Mariagerfjord Kommune og Realdania.

- Folk skriger jo på noget grønt. Det er godt for sjælen og godt for øjet. Nu får vi en lille oase, hvor de voksne kan nyde omgivelserne, mens børnene leger i sandkassen, siger borgmester Mogens Jespersen (V).

Handelsformand Kasper Berggren (tv), borgmester Mogens Jespersen og citychef Torben Ringe Christensen assisterer anlægsgarnter Manju Hendriks fra Studio Mockup. Foto: Henrik Louis

Til august får skovbakken på Store Torv selskab af et par træpavilloner. De skal bidrage til at integrere pladsens fastfood-restaurant, Pølsehuset, bedre i det øvrige byrum.

- Pavillonerne kan både bruges til ophold og til diverse begivenheder og events, siger Kasper Berggren, formand for Hobro Handel.

Den lille oase med træer, eng og legesand er en midlertidigt forskønnelse af byrummet.

- Hvor længe den bliver på torvet, afhænger af vind og vejr, siger projektleder Stine Møller Petersen.