Hovednavn ved Open Air: Rasmus Seebach

HOBRO: En af dansk populærmusiks store stjerner, Rasmus Seebach, er hovednavnet ved 2018-udgaven af Ambu Open Air i Hobro.

Det afslører Ambukomiteen, som glæder sig over, at det for tredje gang er lykkedes at få Rasmus Seebach til at lægge vejen forbi Hobro.

Torsdag 30. august sidst på aftenen går Rasmus Seebach på scenen på Ambupladsen i Hobro, som han kender fra sine optrædener i 2010 og 2014.

Hugo Helmig, søn af Thomas Helmig, er en dansk popstjerne i svøb. Pr-foto

Ambu Open Air kan også præsentere Hugo Helmig, søn af Thomas Helmig. Hugo Helmig fik i sommer en bemærkelsesværdig debut med hitsinglen "Please Don’t Lie".

Johnny Madsen med band spiller solen ned på Ambupladsen i Hobro 30. august 2018. Pr-foto

Det tredje navn på den store scene er den vestjyske "helt nede på jorden"-verdensmand Johnny Madsen, som sammen med sit band vil spille solen ned med beskedne ballader, blå blues og "besærker-boogie".

Hjalmar, søn af Kim Larsen, kommer til Hobro og Open Air for første gang. Pr-foto

Mellem de tre hovednavne er der i år blevet plads til den 22-årige Hjalmar med efternavnet Larsen, som han deler med sin legendariske far Kim Larsen.

Ambu Open Air 2018 byder også på et af Danmarks bedste coverbands, Die Herren.

Die Herren er kendt for at sætte godt gang i festen. De optræder med U 2-kopier. Pr-foto