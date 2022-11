Hul i pengekassen: Nystartet selskab må gå tiggergang

HIMMERLAND:- Vi vil gerne bede om 1,1 mio. kr.

Selskabet Destination Himmerland, hvor de to himmerlandske kommuner Mariagerfjord og Vesthimmerland samarbejder omkring turisme, er kommet i pengenød.

Helt nøjagtig er der i 2021 banket et hul i turistselskabets pengekasse på 1.161.586 kr.

Og da turistselskabet ikke har penge selv, så er der ikke andet at gøre end at gå tiggergang til de to kommuner for at få dækket underskuddet for regnskabsåret 2021.

Skærende kontrast

Det store underskud står i skærende kontrast til det første år i turistsamarbejdet - 2020 - hvor der var et overskud på 114.443 kr.

Onsdag sagde økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune ja til at hoste op med en tillægsbevilling på 544.986 kr. Det sker med økonomiudvalgets formulering således: Vesthimmerland Kommune er sindet til at give en tillægsbevilling for de samlede regnskabsresultater for 2021 og 2022. Stillingtagen til finansiering sker i forbindelse med regnskabet for 2022, når det foreligger.

Mariagerfjord Kommune har allerede sagt ok til at dække sin andel af beløbet.

Dog med den tilføjelse, at tillægsbevillingen på 616.600 kr. vil være på betingelse af, at Vesthimmerlands Kommune godkender sin andel af tillægsbevillingen.

Personaleomkostninger

Af regnskabet - som revisionsselskabet Beierholm har udarbejdet - fremgår det, at underskuddet ikke mindst skyldes en stigning i personaleomkostningerne.

Udgifterne til personale er steget fra 174.000 kr. om måneden til 249.000 kr. om måneden.

Hertil kommer en væsentlig stigning i markedsføringsomkostningerne, som er steget fra 69.000 kr. om måneden til 126.000 kr. om måneden.

Af regnskabet fremgår det, at ledelsen i Destination Himmerland "finder årets resultat meget utilfredsstillende", men samtidig bliver det også slået fast, at der er sat en række ting i værk, som skal forhindre, at 2022-bundlinjen ikke også kommer til at skride igen.

Ny direktør

Det er kun få måneder siden, Destination Himmerland fik ny leder. Det skete efter Jimmi Petersen sagde op i november 2021.

Johanne Bugge tiltrådte direktørstillingen 8. august i år - altså længe efter 2021-regnskabet var udarbejdet.

Hun har en baggrund som selvstændig konsulent og blandt andet seniorkonsulent hos COWI.

Peter Hansen, der er hoteldirektør på Hotel Amerika i Hobro, var indtil fornylig formand for Destination Himmerland - også altså formand, da 2021-regnskabet blev udarbejdet.

Han fortæller, at der efter etableringen af destinationen i 2020 blev sat ekstra gang i adskillige projekter i 2021.

- 2020 var jo et corona-år og for at forsøge at booste projekter blev der skruet op for udgifter til projektmidler og -medarbejdere i 2021, ligesom der blev skruet op for markedsføringen.

- Alle turistaktører skreg jo på at få turister og besøgende. Der blev sat adskillige projekter i søen for 2021, men desværre blev 2021 jo også langt hen ad vejen også et corona-år, siger Peter Hansen, der godt tør spå, at Destination Himmerland i indeværende regnskabsår ikke kommer til at lave et minus på bundlinjen, som ligner 2021.

- Garantier får du mig aldrig til at give, men jeg har en klar forventning om, at regnskabet for 2022 bliver langt bedre, siger Peter Hansen, som stadig sidder i bestyrelsen for Destination Himmerland.

Kørt siden 1. marts 2020

Turismesamarbejdet Destination Himmerland blev en realitet 1. marts 2020, da Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune samlede deres turismeindsatser.

Destination Himmerlands bestyrelse består af de to kommuners borgmestre, direktørerne for Mariager Saltcenter, Hotel Amerika, Lille Vildmosecentret, hotelchef for HimmerLand, salgs og marketingsmanageren for Landal GreenParks, samt Skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen Himmerland.

Det er Jane Andersen fra HimmerLand, der nu er formand.