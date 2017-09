Hus fra bronzealderen dukket op ved Arden

ARDEN: Nordjyllands Historiske Museum har gjort et spektakulært fund i den nordvestlige del af Arden by. Det drejer sig om resterne af et stort langhus fra den tidlige bronzealder, hvilket vil sige årene omkring 1700 f.Kr. og derefter.

- Det er det flotteste hus af den type, som jeg er stødt på i mine 25 år som arkæolog, siger Lone Andersen, arkæolog og museumsinspektør.

Langhuset har målt 24 meter i længden og 7,5 meter i bredden og er dermed et af de større fund, og ifølge arkæologerne usædvanligt solidt konstrueret.

Der har været 180 kvadratmeter under samme tag, og det svarer altså til et moderne parcelhus i den store ende.

Langhuset er, hvad arkæologer kalder et to-skibet hus. Det skyldes, at taget holdes oppe af en enkelt række tagbærende stolper i midten af huset. Denne hustype blev senere i bronzealderen udviklet til det tre-skibede hus, hvor to rækker tagstolper i siderne bar taget.

Et stolpehul på cirka en meters dybde vidner om en ganske kraftig fundering, og stolpehullet er særdeles velbevaret dets alder taget i betragtning, fortæller arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum, Lone Andersen.Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Blev huset brændt ned?

Der er ikke blevet fundet særligt mange oldsager i tilknytning til det store langhus. Kun en mindre mængde keramik og en fragmenteret, men sirligt fremstillet dolk af flint er dukket op af mulden.

Arkæologerne har sikret sig jordprøver fra stolpehullerne. De rummede større mængde trækul, hvilket indikerer, at huset kan være brændt ned. Enten ved et uheld eller fordi beboerne bevidst har nedlagt det. Prøven kan også indeholde brændte kornkerner, som kan være med til at give et billede af, hvad husets beboere har levet af.

Der blev udover langhuset også fundet tre andre bygninger fra den sene del af bronzealderen, det vil sige årene op mod 500 f. Kr., med tilhørende udhus samt en bygning fra den tidlige middelalder. Der er ligeledes fundet spor af gruber, hvor man har skaffet sig ler til fremstilling af keramik eller til lerklining af de fundne huse.

Udgravningen har taget en måneds tid og når udgravningen er tilendebragt, er arkæologerne blevet væsentligt klogere på lokalområdets bebyggelsesudvikling i oldtiden og tidlig middelalder.

Huset er blevet fundet i forbindelse med en kommunal boligudstykning af et 12 hektar stort areal, og resterne fra bronzealderen er blevet fjernet, så de tunge maskiner kan køres i stilling.

- Vi har sørget for at dokumentere og optegne alle vores fund, som vil blive gemt til eftertiden, siger Lone Andersen.

- Fundet har bidraget til en større forståelse af hele området, hvor der også er flere gravhøje i nærheden.