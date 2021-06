Hus spærret af - politiet har mistanke om påsat brand

HADSUND:Nordjyllands Politi arbejdede fredag aften hårdt på at efterforske en brand i et hus på Østergade i Hadsund, og arbejdet er ikke overstået endnu.

Branden opstod fredag eftermiddag, hvor politiet modtog en anmeldelse klokken 17.15.

- Der var åben ild i husets soveværelse, men alle beboere var ude, oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi lørdag morgen.

Politiet syntes, branden så mistænkelig ud, og man arbejder ud fra den teori , at den kan være påsat.

Branden opstod i soveværelset, og der ikke var synlige tegn på, at nogen skulle være brudt ind.

- Det gør jo, at vi finder den mistænkelig. Der blev indkaldt efterforskere, som arbejdede til sent ud på aftenen, og de arbejder videre her lørdag morgen, siger Jess Falberg.

Huset på Østergade er afspærret, indtil efterforskerne er færdige med at arbejde og har sikret mulige spor.

Ingen personer er foreløbig mistænkt eller anholdt i sagen.