Hus voldsomt skadet af røg og sod

VISBORG:En mindre brand i et hus på Vindingsvej i Visborg nær Hadsund har gjort, at husets ældre mandlige beboer må genhuses de kommende dage, mens en omfattende rengøring af huset skal i gang.

Det oplyser indsatsleder Palle Olesen, Nordjyllands Neredskab.

Beredskabet blev kaldt til branden klokken 13.25 og der blev rykket med to brandbiler, sprøjte og tankvogn samt fem brandmænd, en holdleder og en indsatsleder.

Da de kom til adressen i Visborg, var huset meget røgfyldt. Det var angiveligt husets beboer, der havde været ude af huset og var kommet hjem til det røgfyldte hus og derfor havde tilkaldt beredskabet.

- Branden er formentlig opstået i et hjørne af stuen og muligvis i noget el-installation. I hvert fald havde ilden brændt hul i gulvet, og vi skulle derfor lige brække lidt gulv op og sikre, at der ikke var ild inde under gulvet. Ilden har formentlig brugt al ilten i stuen og er næsten gået ud af sig selv, forklarer indsatslederen.

Palle Olesen oplyser, at branden derfor hurtigt var slukket, og at brandfolkene efter godt en times tid kunne returnere til deres station igen.

Huset blev alvorligt skadet af røg og sod, og derfor skal skadesservice i gang med at gøre hele huset rent.