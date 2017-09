Huse i Hobro forfalder - og hvad så?

HOBRO: Nogle forfalder, andre går en uvis skæbne i møde. Kendte bygninger i Hobro - Klokhuset, Hobro Museum og Hobro Teater - kom på skift i fokus, da valgkampen i Mariagerfjord Kommune mandag blev skudt i gang i studiekredsen på Hobro Bibliotek.

Ni af de ti lister, som stiller op til kommunalvalget i Mariagerfjord Kommune, var repræsenteret i et panel. Publikum bestod af cirka 50 ældre medborgere, og debatten blev styret af fhv. redaktør Jørgen Tøttrup.

En borger ville vide, hvad kommunen agter at stille op med Klokhuset på Jernbanegade og en ligeledes stærkt forfalden ejendom på hjørnet Skibsgade/Adelgade i Hobro. Borgmester Mogens Jespersen (V) svarede:

- Klokhuset er privat ejet. Så længe det ikke er til fare for andre, kan vi ikke gribe ind. Der er stillet hegn op, der hvor altanerne kan falde ned, sagde Mogens Jespersen, der mener at vide, at der bor polakker i ejendommen.

Mange andre emner var oppe at vende - sårbare unge, friplejehjem, rådhusbyggeri mv.