Husted og Skaarup stadig i front hos S

HADSUND: Per Husted er fortsat folketingskandidat for S i Mariagerfjordkredsen.

Blandt de fremmødte på Socialdemokraternes generalforsamling i Hadsund var der enighed om, at Per Husted er den rette mand, fortæller formand for kredsen Tommy Sørensen.

- Per Husted har haft nogle forrygende gode valg i Mariagerfjordkredsen ved de sidste folketingsvalg.

- Men vi er som kreds meget hæmmet af, at vi er den absolut mindste, så det er endog meget svært at få valgt en lokal kandidat.

- Det kan vi også se hos øvrige partier, hvor ingen af deres kandidater har været i nærheden af at blive valgt, siger Tommy Sørensen.

Ved sidste valg fik Per Husted alene 3.500 stemmer i Mariagerfjordkredsen, næsten dobbelt så mange som samtlige lokale kandidater fra andre parter til sammen.

- Jeg er i øjeblikket indkaldt til Folketinget som midlertidigt medlem, og her kan jeg se, hvor meget vores område mangler et lokalt Folketingsmedlem, som kæmper for os og vores lokale sager.

- Det håber jeg, vi kan få lavet om på ved næste valg, og jeg glæder mig meget til valget bliver udskrevet, siger Per Husted i en pressemeddelelse fra S i Mariagerfjordkredsen.

Per Husted tror, det kan flytte mange stemmer, at Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen vil stå på stemmesedlen i Nordjylland, næste gang der er valg til Folketinget.

Skaarup skal være borgmester

Partiets borgmesterkandidat var et andet vigtigt punkt på dagsordenen.

Socialdemokratiet finder det vigtigt, at Leif Skaarup fastholdes som borgmesterkandidat, og ikke kun som gruppeformand i byrådet.

- Vi vil det borgmesterkontor, og vi vil det med Leif i rollen, fastslog formand Tommy Sørensen.

Han kom ind på kommunalvalget i november og ærgrede sig over, at Venstre fik et mandat mere end S i Mariagerfjord Byråd, selv om Socialdemokratiet fik næsten 300 stemmer flere end Venstre.

- Det var der noget valgteknisk med valgforbund, der gjorde udslaget for. Så mon ikke interessen for et samlet rødt forbund er nærmere til næste valg, mente Tommy Sørensen.

Tommy Sørensen kom også ind på konstitueringen, hvor Venstre "solgte godt ud" og gav DF, som har tre mandater i byrådet, hele to formandsposter.

- Det er knage mig godt gået af DF, men en noget dyr affære for Venstre og deres byrådsmedlemmer, mente Tommy Sørensen, som tilføjede, at det var forunderligt at Venstre afviste dialog om et samarbejde ikke mindre end tre gange.

Under valg til bestyrelse var der genvalg til næstformand Pia Bjærge Hobro og kasserer Jesper Vinther Hobro. Formand Tommy Sørensen Arden og sekretær Lene Nielsen Hadsund var ikke på valg.