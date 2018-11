Hval svømmer stadig rundt i Hobro Havn - tilskuere strømmer til

HOBRO: Tirsdag eftermiddag svømmede den nødstedte hval i Mariager Fjord fra lystbådehavnen i Hobro videre ind i inderhavnen.

Onsdag morgen befandt den sig stadig inderst i havnen, hvor en freelance fotograf fra klokken seks havde set den svømme tæt på kajkanten mellem værftet og turistbåden Svanens anløbsplads.

Da det begyndte at blive lyst svømmede den næsten i rutefart på tværs af inderhavnen mellem iskiosken og sten- og gruslageret på den modsatte side af havnen.

Cirka hvert andet minut kom hvalen op til overfladen, og for fotoglade tilskuerne krævede det en vis portion held at nå at opfange hvor samt fotografere den, inden den igen dykkede ned i havnebassinet.

Efterhånden som det blev lyst, kom flere og flere tilskuere til havneområdet i Hobro for at opleve det usædvanlige visit af en hval på afveje i Mariager Fjord.

