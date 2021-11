Hvis der kommer en kongepyton op fra dit toilet, så ring lige til politiet!

SDR. ONSILD: Skulle der komme en kongepyton op fra dit toilet, så ring 114...

Det er rådet fra politiet i Himmerland, der har fået en anmeldelse i den mere kuriøse afdelingen om en en meter lang kongepyton, der er sluppet ud af fangeskab i Sdr. Onsild.

Rune Rørbæk Stilling fra politiet i Himmerland i Hobro fortæller, at en 26-årig mand fra området ringede til politiet for at sige, at hans en meter lange kongepyton var stukket af fra sit bur.

- Han fortalte, at slangen stod til at skulle have mad i form af en rotte, fordi det var tre uger siden, den sidst havde fået mad, men da han åbnede buret, så var slangen væk.

- Teorien er, at slangen - der i øvrigt er ufarlig - er sluppet væk via toiletafløbet, siger Rune Rørbæk Stilling, der kan fortælle, at slangen er omkring en meter og er grøn og gul.

- Man kan ikke afvise, at slangen kommer kravlende op af et toilet i Sdr. Onsild - og skulle det være tilfældet, så må det bedste råd være at ringe til politiet på 114, lyder det fra Rune Rørbæk Stilling.