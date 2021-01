Ekspolitiker i retten: Arrangerede nordjyske sexorgier mod betaling

HIMMERLAND:I dag begynder sagen mod en nu 57-årig tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune, der igen er tiltalt for rufferi i forbindelse med sexorgier - denne gang i Nordjylland.

I 2017 blev den 57-årige kendt som "gangbang-politikeren", og i 2019 fik han en dom for rufferi i forbindelse med 73 sexorgier, som han var med til at arrangere i Østjylland.

Den 57-årig røg ud af byrådet, og ekspolitikeren flyttede herefter til Hadsund. Og det er her - eller nærmere bestemt på adresser i Skelund og Øster Hurup - at den nye sag mod ham udspringer.

Ifølge anklageskriftet har han arrangeret og tjent penge på mindst seks gangbangs på adresserne fra maj til august sidste år.

Det foregik på den måde, at den tidligere byrådspolitiker hyrede en eller flere kvindelige prostituerede, stillede lokaliteter til rådighed og inviterede mænd fra sit private kundekartotek til at deltage i arrangementet mod betaling.

Ifølge anklageskriftet har sexorgierne indbragt en omsætning på mellem 7.500 kroner og 18.000 kroner pr. gang, og den 57-årige er tiltalt for selv at have tjent i alt 18.320 kroner - svarende til 20 procent af omstætningen.

Der er afsat tre dage til sagen ved Retten i Aalborg, og der forventes at falde dom torsdag.

Udover en fængselsstraf for den verserende sag, risikerer den tidligere byrådspolitiker også at få udløst den tidligere dom, som han fik i maj 2019. Den lød på seks måneders betinget fængsel, hvis han ikke begik ny kriminalitet i to år.