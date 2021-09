Sneglefart i nordjysk by - så svært er det at løse trafikkaos

Lange køer, som snegler sig af sted i begge retninger. Biler, som stuver op i et centralt kryds og hænger fast, når lyset skifter.

Der er åbenlyse trængselsproblemer på Hobros hovedfærdselsåre, Brogade. Men bilisterne må se i vejviseren efter en snuptagsløsning.

- Problemet er ikke lyskrydsene, problemet er mængden af trafik. Uanset hvad man gør, bliver det nemmere for nogen og sværere for andre, siger Jørgen Hammer Sørensen (DF), formand for teknik og miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune.

- Hvis man for eksempel laver grøn bølge fra Circle K til Sønder Ringvej, kommer dem, der kører i modsat retning, til at holde flere gange end de ellers ville, uddyber han.

Grøn bølge er ikke det bedste

Politikerne læner sig op ad en konklusionerne i en ny rapport fra Cowi, et rådgivende ingeniørfirma: - Grøn bølge er ikke nødvendigvis den bedste løsning i Hobro.

Det skyldes, at trafiksignalerne igennem byen samlet set er et relativt kompliceret trafiksystem, som det kan være svært at optimere.

Venstresvingende biler fra Havnegade "hænger fast" midt i krydset, efter at lyset er skiftet til grønt. Foto: Henrik Bo.

- Udfordringen for en samordning i Hobro er grundlæggende, at anlæggene er meget tætliggende, og at dette medfører ganske betydelige bindinger imellem anlæggene – og derfor er der i praksis meget lidt at rykke rundt med, skriver Cowi.

Skifte på samme tid

Politikerne føler sig ikke på sikker grund. De synes, de mangler flere data og tal for, hvordan trafikken arter sig i Hobro. Og før vil de ikke "jage til" at udskifte installationerne i lyskrydsene.

- Hvor mange kører gennem Hobro, og hvor mange der drejer til hvilke sider? Det vil vi have en analyse af, så vi kan få den bedste løsning. Der kommer ikke en løsning hen over natten, siger Jørgen Hammer Sørensen.

- Til den tid vil vi se på, om vi skal have lavet nogle nye installationer, der kan få lyskrydsene til at snakke bedre sammen, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Han ved ikke, præcis hvornår sådan en analyse er klar.

Myldretid i Hobro. Foto: Henrik Bo

Snakker ikke sammen

Fire lyskryds i Hobro - det ved Lidl, Banegårdsvej, Skivevej og Hegedalsvej - taler sammen.

Også krydsene ved Jutlanderstien, Horsøvej og Havnevej taler sammen.

Men de to klynger af kryds er ikke koordineret med hinanden.

Skifte på samme tid

I Jørgen Hammer Sørensen hoved vil den ideelle løsning i Hobro være, at samtlige lyskryds igennem Hobro skifter lys på samme tid.

Grøn bølge er svært at etablere i Hobro, mener Mariagerfjord Kommunes rådgiver. Det skyldes, at trafiksignalerne står med meget kort afstand. Foto: Henrik Bo

- Når det bliver rødt, holder alle tilbage. Så bliver der plads til, at dem fra sidevejene kan komme ud. Og når det skifter til grønt, vil hovedfærdselsåren igen trille i begge retninger, siger Jørgen Hammer Sørensen.

- Men jeg er så blevet belært af min fagchef om, at det heller ikke er en god løsning, fordi det vil "pakke" i tæt trafik. Der skal være nogle forskydninger, så bilisterne kan komme ind fra sidevejene, siger Jørgen Hammer.

Ny Rema ved Brogade

På den gamle Stark-grund vil Rema 1000 bygge en dagligvarebutik, der får til- og frakørsel via Brogade/Hostrupvej. Det vil alt andet lige give mere trafik og større trængsel på byens hovedfærdselsåre.

- Jeg frygter det. Vi var et mindretal i udvalget, som ikke brød os om placeringen. Vi synes, det er problematisk med udkørsel til Brogade. Men fordi flertallet gik ind for det, arbejder vi positivt med planerne, og vi har Cowis vurdering af, at det kan lade sig gøre, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Grøn bølge? Det rådgivende ingeniørfirma Cowi har lavet en rapport for Mariagerfjord Kommune om trafikafviklingen i Hobro. Cowi konkluderer, at grøn bølge langt fra altid er den bedste løsning. Trafiksignalanlæggene igennem Hobro er et relativt kompliceret trafiksystem, som det kan være svært at optimere. Udfordringen for en samordning i Hobro er grundlæggende, at anlæggene er meget tætliggende, og at dette medfører ganske betydelige bindinger imellem anlæggene - derfor er der i praksis meget lidt at rykke rundt med. Selvom der eventuelt indkøbes nyt udstyr, er det vigtigt at fastslå, at det ikke alene er nyt udstyr, som giver forbedringer. Helt overordnet er målet at afvikle trafikken så godt som muligt under hensyntagen til de bløde trafikanter. Det vurderes, at der er muligheder for forbedringer på strækningen Brogade ved Havnegade til Aalborgvej ved Hadsundvej, men den konkret bedste løsning kræver både en trafikanalyse og installation af udstyr. Kilde: Cowi VIS MERE

Man kan også vende det hele om og se på de trafikale trængsler i Hobro som et udtryk for noget glædeligt, nemlig at der er liv i byen:

Fodgængerovergangen ved administrationsbygningen på havnen. Der er 14 signalanlæg i Mariagerfjord Kommune, og af dem er de 13 i Hobro. Der er et 15. på vej ved Randersvej/Langelandsvej i Hobro. Foto: Henrik Bo

- Jeg kan personligt godt acceptere, at det tager tre minutter mere at køre gennem byen på de tidspunkter, hvor der er spidsbelastning.

- De mange biler viser, at der bor mange mennesker i Hobro og at der er mange arbejdspladser. Det er positivt, siger Jørgen Hammer Sørensen.