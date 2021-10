I øst får de 20 millioner til bro - hvad får vi?

Ude østpå får frivillige 20 millioner kroner fra byrådet til en bro. I Hobro i vest får de en lang næse, fordi byrådet har sparket en ambitiøs plan for nyt kultur- og rådhus på Store Torv til hjørne.

Det vækker fortørnelse og undren hos en af kulturens ildsjæle i Hobro, Preben Christensen.

Sammen med en anden vælger med stærke holdninger, Marie-Louise Buus Laustsen fra Hadsund, der har markeret sig i debatten om storbørnehave, var han "på scenen", da Det Nordjyske Mediehus tirsdag holdt omvendt vælgermøde på vores nye redaktion i i Hobro.

Øst-vest-problematikken i Mariagerfjord Kommune - og en følelse af, at man som borger bliver holdt hen i mørket - ulmede under diskussionen, hvor spidskandidaterne fra de opstillede partier i Mariagerfjord Kommune for en gangs skyld var henvist til tilhørerpladser.

Hvornår blev det bestemt?

Spidskandidaterne, her borgmester Mogens Jespersen (V) skulle i én sætning formulere, hvordan de vil gøre en forskel, hvis de bliver valgt. - Jeg vil Mariagerfjord Kommune, så den bliver en kommune, der kan klare sig selv (økonomisk), svarede han. Foto Lars Pauli

- Hvornår har der været diskussion om at give 20 millioner kroner til en bro i Als? ville Preben Christensen.

Borgmester Mogens Jespersen (V) forsvarede byrådets disposition - Kilometermolen i Als er også en form for kultur, den ligger bare ikke i Hobro.

- Projektet har været i gang i fire år. I øst har de måske heller ikke hørt om Alt på Hjul (i Hobro). Der kan godt være projekter, som du ikke har hørt om, sagde borgmesteren.

Preben Christensen beskyldte politikerne for "at gøre grin med os", fordi de i foråret satte kulturhuset i Hobro på pause - uden at gå i dialog med de frivillige.

Borgmesteren, derimod, mente at vide, at Preben Christensen havde været inviteret til utallige møder - han havde bare ikke fået opfyldt sit ønske om så og så mange millioner.

Marlene Ingwersen fra Enhedslisten erklærede, at udsatte borgere det vigtigste for hende.

- Ikke middelklassen, som kulturen taler til, sagde de rød-grønnes spidskandidat.

Udsatte borgere er vigtigst for Malene Ingwersen fra Enhedslisten. - Ikke middelklassen, som kulturen taler til, sagde hun på vælgermødet i Hobro. Konceptchef på Nordjyske Tom Bue holder mikrofonen. Foto: Lars Pauli

Seriøs plan

Trafikken i Hobro blev også vendt. Campus til 250 millioner ved Hobro Havn og boliger ved Blåkilde kalder på en trafikhandlingsplan, synes Jens-Henrik Kirk (K).

- I lidt for lang tid har vi ladet det sande til. Vi skal have en seriøs plan på bordet, sagde han.

Hvorimod Jens Lykke (RV) ikke anser trafikken i Hobro for et kæmpestort problem. Han går ind for adfærdsregulering: Folk kan møde mere fleksibelt ind på job.

- Bor man i hovedstadsområdet, vil man grine ad os. Værre er det heller ikke, sagde Jens Lykke.

Per de Fries fra Nye Borgerlige går bla. til valg på, at der skal være kommunale folkeafstemninger. Foto Lars Pauli

Nye Borgerliges spidskandidat, Per de Fries, spurgte de to vælgere, om de kunne tænke sig mere indflydelse via kommunale folkeafstemninger?

Nej, ikke ligefrem folkeafstemning. Preben Christensen foretrækker flere høringer, hvor vælgerne bliver taget alvorligt. Det gav Marie-Louise Buus Laustsen også udtryk for.