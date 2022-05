Idé om ny biograf vækker begejstring: - Helt vildt fedt og visionært!

HOBRO:Idéen om at opføre en ny og moderne biograf i Hobro med facade ud mod byens centrale torv får en begejstret modtagelse af politikerne i kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

- Helt vildt fedt og visionært! lyder reaktionen fra formand Jens-Henrik Kirk (K).

To lokale aktører, Filmteatret og Hobro Borger- og Håndværkerforening, har i fællesskab udtænkt et projekt til et nyt kulturelt kraftcentrum på Store Torv for teater, biograf, revy, musikøvested og koncerter.

- Vi synes, det er helt vildt fedt, at de har lavet et grundigt forarbejde, hvor de har inddraget fonde og erhvervsliv, og også selv skyder penge ind. Stor ros til bestyrelsen i Filmteatret og borger- håndværkerforeningen for det!

- Det er et visionært projekt, som har været på vej i over ti år - nu sætter vi turbo på, siger Jens-Henrik Kirk (K), der 1. januar i år tog fat som ny formand for kultur- og fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune.

Idéen er at indrette to biografsale med alskens moderne udstyr, hvor der i dag er Borgerservice. Tidligere holdt Andelskassen til i bygningen. De to nye sale er til afløsning for de nuværende sale i Hobro Teater - en stor og en lille.

I Hobro Teater er det tanken, at salene fremover benyttes af Mariagerfjord Kulturskole til musikspillested, og at der kan opføres revy og teater. Jens-Henrik Kirk ser perspektiv i, at de unge i højere grad kommer til at benytte stedet og fylde det med liv.

- Det vil give en drastisk stigning i aktiviteten i gågaden. Vi forventer, at vores biografsale i højere grad vil blive tilvalgt af Hobros borgere. I dag er det vores oplevelse, at især de unge tager til Viborg, Randers og Aalborg for at gå i biografen, siger Jens-Henrik Kirk.

Nyt Filmteater på vej i Hobro Hobro Borger- og håndværkerforening og Filmteatret Hobro søger om anlægstilskud til nyt filmteater på Theatertorvet i Hobro.

Ansøger ønsker placeringen i tilknytning til Hobro Teater og til bygningen ved siden af, hvor Borgerservice er placeret. Mariagerfjord Kommune købte bygningen i 2020.

Ansøger slår på, at Hobro bør have en moderne biograf. Biografen er drevet af ca. 50 frivillige og har et trofast publikum, men de unge mangler.

Filmteatret vurderer, at de unge tager til Viborg, Randers eller Aalborg pga. lyd- og billedkvaliteten i biografen i Hobro.

Projektet har et anlægsbudget på 20.325.000 kr. og ansøger har pt. forventet tilsagn på 12.000.000 kr. fra private donationer og lokale fonde.

Ud fra budgettet mangler der ni mio. kr. i den samlede finansiering. Ansøger har ønske om, at Mariagerfjord Kommune overdrager den tidligere Andelskasse, nuværende Borgerservice, til formålet.

Det er planen at Hobro Borger- og håndværkerforening er bygherre med mulighed for afløftning af momsen. Borger- og håndværkerforeningen vil således efterfølgende være udlejer til Filmteatret. Kilde: Mariagerfjord Kommune VIS MERE

Anlægssummen er i omegnen af 20 millioner kroner. Fordi priserne på byggematerialer lige nu løber stærkt, kan prisen godt blive højere.

Politikerne i kultur- og fritid har ikke lagt sig fast på et bestemt beløb, de vil støtte med, men derimod en procentsats.

- Vi anbefaler økonomiudvalget og byrådet, at vi som kommune støtter med 35 procent af anlægssummen. Det er altafgørende, at erhvervslivet og fonde også medvirker, understreger Jens-Henrik Kirk.

Den gamle Andelskasse-bygning, som er en afgørende brik i projektet, og som skal jævnes med jorden, kan kultur- og fritidsudvalget ikke uden videre forære væk til projektet. Økonomiudvalget, i sidste ende byrådet, skal tages i ed.

Jens-Henrik Kirk siger, at kultur- og fritidsudvalget har opsat fem pejlemærker. Et af de vigtigste er, at der tænkes i "synergi" - samspil mellem forskellige aktører. Ikke mindst i forhold til de unge og et kommende campus på Hobro Havn.

Preben Christensen, Hobro, formand for Hobro Borger- og Håndværkerforening, noterer de positive signaler fra kultur- og fritidsudvalget om 35 procent støtte:

- Det er en fin beslutning, siger Preben Christensen, som nu krydser fingre for, at byrådet viser samme velvilje.

Han fortæller, at der er tilsagn om 12 millioner kroner fra lokale fonde og private donationer.

- Ingen fonde vil dog gå helhjertet ind i noget, uden at der er kommunal medfinansiering, understreger han.

Preben Christensen er glad for, at fritids- og kulturudvalget har set visionen - at det kan puste nyt liv i kulturen i Hobro, hvis der skabes åben forbindelse mellem teatret og nabobygningen.

- Den vision, vi har præsenteret dem for, er at de ledige kvadratmeter i Hobro Teater kan komme i spil til nye formål. Den kan bruges af Mariagerfjord Kulturskole og af andre aktører på kulturområdet.

- Det er altafgørende at få de unge tilbage i biografen i Hobro igen. Det er jo de unge, som er fremtiden! I mange år har vi haft biograf i en teatersal, og det er ikke optimalt, siger Preben Christensen.