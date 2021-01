Ikonisk vartegn rejst igen

Både som en gestus til den by hvor han driver sin restaurant, men især som en ganske særlig hæder til Hadsunds kendte erhvervsmand og iværksætter Ib Møller, har restauratør Antonino Oliveto fra davinci ristorante genrejst den ikoniske flagmast, der tidligere og gennem mange år har stået på havnen i Hadsund.

Anledningen var Antoninos 60 års fødselsdag, som han rundede på det gamle års allersidste dag. I den forbindelse ønskede han, at give Hadsund en gave i form af igen at sætte flagmasten på plads ved havnefronten.

- Jeg syntes, det var både synd og skam, at dette unikke vartegn for Hadsund ikke længere var på plads ved havnefronten. Derfor har jeg taget initiativ til at finde den frem af gemmerne, renovere og lakere den og sætte den tilbage i sit rette element højt oppe i luften, siger den initiativrige restauratør.

- Samtidig er genrejsningen en hæder og anerkendelse af Ib Møllers særlige indsats for Hadsund, hvilket er noget, som ligger mig særligt på sinde, fastslår Antonino Oliveto.

Træmanden fra Skagen

Således blev flagstangen oprindeligt rejst på Hadsunds havnefront af den nu 82-årige idémand Ib Møller, der som driftig iværksætter stiftede designvirksomheden Trip Trap og senere Rikki Tikki Company A/S. Begge virksomheder, der satte Hadsund på landkortet.

Ib Møller var oprindeligt fra Skagen, og kaldte sig ”Træmanden fra Skagen” med baggrund i hans store interesse for træ og dette fantastiske materiales muligheder.

Ib Møllers oldefar skar drivtømmer op til planker, og i det hele taget kom træ til at betyde meget for familien. Så meget, at Ib Møller efter en uddannelse som trælastmand, naturligvis fristes man til at sige, grundlagde en dybfølt kærlighed og interesse for træ og det martitime. En interesse som blev udgangspunktet for såvel Trip Trap og Rikki Tikki Companys succes med at producere dekorative produkter og brugsting, foruden indretning af hoteller og restauranter i maritim stil.

- Ib Møller har haft enorm betydning for Hadsund, siden han i 1973 stiftede Trip Trap, og hans indsats vil jeg gerne hædre ved at sætte hans ikoniske flagmast op igen, fastslår Antonino Oliveto, der selv er drevet af samme iværksættertrang.

Et vartegn

Flagmasten blev oprindeligt rejst foran Trip-Trap bygningen på havnefronten, hvor den hurtigt blev et vartegn for Hadsund. Den er udformet som en skibsmast, der med et maritimt udtryk er forlænget med en såkaldt stang for at få ekstra højde og dermed plads til mere sejlføring, hvis den havde stået på et skib. Ved overgangen mellem masten og forlængerstangen er der en lille platform, kaldet et mærs, udformet i den karakteristiske Trip Trap-stil. Efter at Trip Trap indstillede aktiviteterne, lå flagmasten ved siden af bygningen, hvor den forfaldt. Heldigvis blev den bjerget af Antonino Oliveto, som dengang spurgte, om han måtte overtage den gamle flagmast, som han lagde i depot.

Nu står den igen som ganske ny og i al sin herlighed på havnefronten i Hadsund. Denne gang rejst lige uden for Antoninos egen restaurant, hvor den kan ses vidt omkring.

I toppen hænger der naturligvis en davinci ristorante vimpel!