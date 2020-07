Ild i bigballer tæt på hal med kvæg

HOBRO:Meldingen lød på gårdbrand med fare for dyr, da Nordjyllands Beredskab lørdag klokken 20.47 blev kaldt til ildebrand på Mariagervej ved Hobro.

Det skulle dog vise sig, at ilden var opstået i en halmvogn med 18 bigballer. Den stod tæt på en hal med kvæg, men der var ikke fare for dyrene, oplyser beredskabet.

- Ilden får lov til at brænde ud under kontrollerede forhold, og der er helt styr på det nu, lød det fra indsatsleder Allan Frisk ved 21.45-tiden.

Her var der fokus på at forhindre, at dyrene skulle lide overlast på grund af røgen fra den brændende halm, og heldigvis var vindretningen helt rigtig, ligesom det heller ikke blæse ret meget.

Da brandfolkene ankom til stedet, havde ilden fået lidt fat i en mark med afgrøder.

- Det blev ret hurtigt slået ned, så alt er stille og roligt nu, lød det fra indsatslederen, som forventede, at brandfolkene ville være på stedet nogle timer endnu.

Nordjyllands Politi bekræfter, at hverken dyr eller mennesker har været i fare på grund af ilden. Brandårsagen kendes endnu ikke.