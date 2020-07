Ild i bigballer tæt på hal med kvæg

HOBRO:Meldingen lød på gårdbrand med fare for dyr, da Nordjyllands Beredskab lørdag aften blev kaldt til ildebrand på Mariagervej ved Hobro.

Det skulle dog vise sig, at ilden var opstået i en halmvogn med bigballer. Den stod tæt på en hal med kvæg, men der var ikke fare for dyrene, oplyser beredskabet.

Det bekræftes af Nordjyllands Politi:

- Der har hverken været fare for dyr eller mennesker, fortæller vagtchef Henrik Beck.

Ved 21-tiden var brandfolkene ved at slukke ilden, og her forsøgte de også at sikre, at den ikke skulle få fat i en uhøstet mark.

Brandårsagen kendes endnu ikke.