Stråtækt ejendom brændt ned til grunden

HAVNDAL:Klokken 02.21 natten til søndag blev Nordjyllands Beredskab kaldt til ildebrand på Havndalvej i Havndal, Mariagerfjord Kommune.

Her var der gået ild i stråtaget på en ejendom, og der stod flammer op fra taget, da brandfolkene fra Mariager ankom. De tilkaldte hurtigt ekstra hjælp fra stationen i Hadsund.

- Det var fuldstændig overtændt, da vi ankom, og ejendommen er brændt ned til grunden, fortalte indsatsleder Allan Frisk ved 6.30-tiden.

Vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi fortæller, at der ikke var personer til stede på ejendommen, da branden opstod. Og dén oplysning fik brandfolkene også hurtigt.

- Det var så kraftigt overtændt, at vi kun havde mulighed for at lave en hurtig personeftersøgning. Vi vidste ikke, om der var nogen hjemme. Men det fik vi heldigvis ret hurtigt konstateret, og så blev vi nødt til at trække folkene ud igen, fortæller Allan Frisk.

Slukningsarbejdet var anderledes end normalt på grund af stråtaget på ejendommen.

- Vand trænger ikke igennem et stråtækt tag, og derfor blev vi nødt til at bruge skum for at trænge igennem laget af strå og komme ind og få slukket. Skum forhindrer også brandudbredelse, for det nytter ikke noget bare at hælde vand på. Så det er en noget anderledes slukningsopgave end ved et traditionelt hus, fortæller Allan Frisk.

Foto: Jan Pedersen

Han oplyser, at der var tale om et nyere stråtag, som var lavet efter reglerne for brandsikring.

- Det var, som det skulle være. Men det uheldige var, at branden har løbet under brandsikringen, konstaterer indsatslederen.

Søndag morgen forventede han, at efterslukningen ville vare frem til middag.

Brandårsagen er endnu ukendt og skal undersøges nærmere.