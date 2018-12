Ild i juledekorationer: Villa ødelagt

VALSGÅRD: Det var formentlig ild i en eller flere juledekorationer, der 2. juledag sidst på eftermiddagen førte til en brand i en etplans villa i Valsgård ved Hobro. Villaen blev totalt ødelagt af brand- og røgskader. Det oplyser indsatsleder Caspar Weisberg, Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune.

Alarmen gik til Nordjyllands Beredskab i Mariagerfjord Kommune klokken 17.02, og der blev rykket med indsatsleder, holdleder og fem brandmænd samt to brandbiler fra stationen i Hobro.

– Da vi kom til brandstedet, var ilden i villaen på det nærmeste ved at gå ud. Villaen var simpelthen så tæt, at ilden ikke har kunnet få ilt til at holde sig i gang. Ruderne var flækkede, men ellers intakte. Så vi kunne nøjes med at slukke de sidste gløder ned. Men villaen var voldsomt fyldt med røg. Hele huset er brandskadet og alt inventaret er ødelagt, fortæller indsatslederen.

Han fortæller, at det var villaens beboere - en familie på far, mor og to små børn - der selv anmeldte branden. De havde været hjemmefra, men modtaget en sms fra deres alarmsystem, om at der var gåët en alarm. De var så vendt hjem til den røgfyldte villa og havde slået alarm på 1-1-2.

Familien er nu genhuset og skadesservice skal i gang med den helt store skurekost for at få villaen gjort ren igen. Og så skal brandskaderne også udbedres, før familien igen kan flytte hjem.

Brandfolkene fra stationen i Hobro kunne vende hjem igen efter godt halvanden times arbejde på brandstedet. Ingen kom til skade under branden.