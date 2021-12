76-årige Henning kæmper for sporten til det sidste - vildt cykelmekka på vej

HOBRO:De holder vejret, mens drømmen triller i paradetempo mod målstregen. Et aldeles unikt projekt for et stort cykelmekka i Hobro har aldrig været tættere på at blive til virkelighed.

- Hvis det her lykkes, bliver det min sidste gerning for idrætten. Jeg er 76 år og må erkende, at jeg nok ikke når mere i min liv, siger Henning Sørensen.

Han er manden, som for seks år siden fik idéen til projektet Alt På Hjul. Der er tale om en særlig idrætspark, hvis lige ikke findes nogen steder i Danmark. Centret skal blandt andet rumme en velodrom til banecykling, skatebane og en såkaldt pumptrackbane.

Visualisering af ”Alt på Hjul” i Hobro.

Millioner fra fonde

Visionen koster over 25 millioner og skal ligge i tilknytning til Rosendal Idrætsforum, som også er står bag projektet, og som skal drive anlægget.

At cykelidéen kan noget særlig, vidner et sjældent stort støttetilsagn fra Lokale og Anlægsfonden om. Den vil give 8,5 millioner kroner. Med den kommunale støtte og andre fondsbidrag når man op på godt 20 millioner. De sidste, afgørende kroner håber projektmagerne at samle i form af et kommunalt bidrag på yderligere 1,7 millioner kroner og et lån på tre millioner kroner.

- Det er meget afgørende for os at få pengene, for ellers risikerer vi at tabe tilskuddet fra Lokale og Anlægsfonden. Deres tilsagn har stået i tre år, og nu vil de gerne have pengene ud at arbejde. Hvis ikke i Hobro, så et andet sted landet, siger Hans Olsen, formand for Rosendal Idrætsforum.

Ingen andre har det

Mariagerfjord Kommunes kultur- og fritidsudvalg har netop godkendt ansøgningen og sendt den videre i det politiske system med sine varmeste anbefalinger.

En skitse over, hvordan det færdige Alt På Hjul-projekt kommer til at se ud.

- Vi tror på projektet. Gode folk står bag, anlægget er unikt og det første i Danmark. Vi håber, økonomiudvalget også vil bakke op. Det vil være en flot afslutning på kultur- og fritidsudvalget arbejde i denne byrådsperiode, hvis vi kan skyde Alt På hjul i gang, siger udvalgsformand Jane Grøn (S).

Alt På Hjul Projektet til 25,3 millioner kroner skal ligge ved Rosendal Idrætsforum i Hørby Skoleby i Hobro. De forskellige aktiviteter og baner placeres på arealer mellem de fire eksisterende boldbaner. Arealerne tilhører i dag foreningen Rosendal Kraftcenter, som også er med i projekt ”Alt på Hjul”. Det samme er Rosendal Idrætsforum, som skal stå for den daglige drift. Anlægget kommer til at indeholde blandt andet: Pumptrackbane på 500 meter - en af de længste i Danmark - samt en børnebane på 60 m, som kan bruges af både almindelige cykler, løbecykler, løbehjul m.m. En velodrome - cykelbane. ”Kravlegård” til børn på løbecykler og trehjulede cykler og med en trafikskilteskov, der kan hjælpe børn med at lære færdselsreglerne. En skatebane i topklasse beliggende tæt på Rosendalskolen . Et MTB teknikspor Sammenhængende stiforløb Et torv, som bliver et samlingspunkt for brugere i dagligdagen og støttepunkt for events og løb. Torvet bygges sammen med Rosendal Hallen, hvor det eksisterende motionscenter udvides. Følgende finansiering er på plads: Mariagerfjord Kommune: 7.100.100. Lokale- og Anlægsfonden: 8.500.000 Jutlander Fonden Hobro: 1.000.000 Egne bidrag: 500.000 Norlys Vækstpulje: 100.000 Øvrige bidrag: 1.000.680 Restfinansiering: Yderliere 1.771.100 fra Mariagerfjord Kommune. Lån hos kommunen på 3.000.000 kroner, der betales tilbage over 15 år. VIS MERE

Nu venter en politisk behandling i først økonomiudvalget og så afgørelsens time i byrådet - måske på årets sidste møde kort før jul.

- Vi er da noget oppe at køre over, at vi med kultur- og fritidsudvalgets støtte kan vinge det første flueben af. Hvis det her lykkes, får Hobro noget, som ingen andre har, og som folk vil køre langt for at prøve, garanterer Hans Olsen fra Rosendal Idrætsforum.

Hvis økonomien falder på plads, forventer han, at anlægsarbejdet begynder til efteråret, og at det nye cykelmekka kan åbne i forsommeren 2023.

Æresmedlem

76-årige Henning Sørensen fremhæver, at mange mennesker har gjort et stort arbejde for at realisere Alt På Hjul. Selv har han investeret masser af hjerteblod og tid i projektet, akkurat som han i en menneskealder har arbejdet frivilligt for dansk idræt.

Henning Sørensen har nærmest ikonisk status i dansk cykelsport. Han har brugt det meste af sit liv som først aktiv udøver og siden leder, og han er æresmedlem af både Danmarks Cykle Union og Danmarks Idrætsforbund. I 25 år virkede han som dopingkommissær

- Vi er så tæt på, at jeg tror, det lykkes. Det vil være skidegodt, hvis jeg som noget af det sidste kan være med til at sætte gang i Alt På Hjul, siger Henning Sørensen.