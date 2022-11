Indbrud på Hobro Værft: Bronze for 35.000 kroner stjålet fra flådeskib

HOBRO:- Det er første gang, vi har oplevet et indbrud. Det er da ubehageligt.

Sådan lyder fra indehaver af Hobro Værft, Peter Leth, efter værftet natten til tirsdag have ubudne gæster på matriklen.

Ifølge Nordjyllands Politi blev der fra et fartøj ved værftet stjålet otte bronzepullerter og -halekæber - anordninger brugt til henholdsvis at fortøje et skib og opbevare reb - til en værdi af 35.000 kroner. Tyvene skaffede sig adgang ved at smadre en rude til styrhuset.

- Det virker, som om indbrudstyvene bevidst er gået direkte efter metallet. Vi mangler også en låge ind til vores område, som vi tror, tyvene har taget med, siger Peter Leth til Nordjyske.

Skibet, der blev stjålet fra, er et privatejet flådefartøj fra 1943, som værftsmedarbejderne tidligere har lavet noget arbejde på. Og det ærgrer værftsejeren, at fartøjerne ikke kan få lov til at ligge i fred.

- Det er ærgerligt, at man sådan har smadret en rude og ødelagt træet omkring. Der plejer jo ikke at være meget liv eller færden hernede på havnen om natten, så vi har været forskånet for den her slags indtil nu. Men vi tænker da på nu, om det er nødvendigt at sikre sig på anden måde, siger Peter Leth.

Et lyspunkt er dog, at gerningsmændene er fanget på Hobro Værfts overvågningskameraer, fortæller han. På billederne, som er taget mellem klokken 03.00 og 05.15 tirsdag morgen, kan man se to mænd bevæge sig rundt på værftets område med pandelygter og lommelygter.

Overvågningsbillederne er nu overgivet til Nordjyllands Politi.