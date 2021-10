Indbrudsbølge fortsætter: Her slog tyvene til

HOBRO:En bølge af indbrud har igen ramt indbyggerne i Hobro.

Denne gang er det gået ud over seks villaer. Politiet mistænker, at det er samme gerningsmand.

- Gerningsmetoden virker til at være meget ens. Indstigning er sket ved opbrud af vindue med værktøj. Det virker meget påfaldende, at det er den samme, der har begået indbruddene, udtaler Anders Nielsen fra efterforskningen ved politiet i Hobro.

Han oplyser også, at politiet arbejder videre med alle tyverier, da der er diverse spor, de kan følge, men han ønsker også offentlighedens hjælp.

- Politiet kunne meget godt tænke sig at høre fra borgere, hvis har set noget mistænkeligt i nærområdet, eller hvis der er borgere, der har videoovervågning, som der har interesse for politiet, siger Anders Nielsen.

Tidligere indbrud

Det er ikke første gang, at et villaområde i Hobro har været udsat for flere indbrud i samme periode.

I weekenden 9. og 10. oktober fik Nordjyllands Politi en anmeldelse om hele syv villaindbrud. Her var indbrudsmetoden den samme, hvor vinduer er blevet brudt op med værktøj.

Valget af tyvekoster tegner også et mønster, da tyvene målrettet er gået efter blandt andet smykker, kontanter og andre værdifulde genstande.

Kirkedals Alle

Kirkedals Alle har med tre villaindbrud været hårdest ramt denne omgang. I alle tre villaer er vinduer blevet brudt op, så tyvene kunne bevæge sig indenfor.

I den første villa er et kældervindue blevet brudt op, hvorefter de har været rundt i hele huset og smadret adskillige genstande. Tyveriet blev begået fra mandag 18. oktober klokken 13 til onsdag 20. oktober klokken 7.55. I øjeblikket har politiet ikke et overblik over, hvad der er blevet stjålet.

Fra den anden villa på Kirkedals Alle er blandt andet smykker, spiritus og lysestager blevet stjålet, og hele huset er blevet rodet igennem. Indbruddet skete i perioden fra mandag 18. oktober klokken 8.00 til onsdag 20. oktober klokken 9.50.

Den tredje og sidste villa på Kirkedals Alle er også blevet gennemrodet efter værdier, hvor der efterfølgende er blevet stjålet smykker og sølvtøj. Tyveriet blev begået fra tirsdag 19. oktober klokken 10.30 til onsdag 20. oktober klokken 18.30.

Bøgehegnet

På Bøgehegnet fik tyvene igen adgang til huset via et opbrudt vindue, hvor de bagefter har været rundt i hele huset. Indbruddet skete i perioden fra tirsdag 19. oktober klokken 21 til onsdag 20. oktober klokken 9.20. Af tyvekoster fik de sølvbestik i form af 12 skeer og 12 knive, en 10-års jubilæumsmedalje fra Falck samt diverse flasker alkohol.

Finlandsvej

I en villa på Finlandsvej har tyvene efter en gennemrodning af huset, stjålet smykker, en Playstation, en computer samt parfumer. Igen har man opbrudt et vindue til indgang. Tidsrummet for tyveriet tirsdag 19. oktober klokken 9 til onsdag 20. oktober klokken 11.40.

Østervang

En villa på Østervang fik også turen, da tyvene i perioden tirsdag 19. oktober klokken 17 til onsdag 20. oktober klokken 21.17 stjal to manchetter i guld og et kontantbeløb. Igen er et vindue blevet brudt op og huset er gennemrodet.