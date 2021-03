Brand i lagerbygning: Bliv inden døre, hvis du lugter røg

Opdateret kl. 12.10 med nye oplysninger.

HADSUND:En lagerbygning på Fabriksvej 5 i Hadsund brød kort før kl. 11 i brand, og ifølge Nordjyllands Politi er beredskabet nu i fuld gang med at slukke branden.

Det meddeler politiet på Twitter.

Det er en større mængde affald, der brænder, og ifølge politiet udvikler branden stadig en del røg, som lige nu driver i nordøstlig retning.

Foto: Jan Pedersen

Politiet opfordrer derfor beboere i området til at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer, såfremt der kan lugtes røg.

Brandfolk fra beredskabets station i Hadsund er rykket ud, og såvidt Nordjyske erfarer, blev der bedt om yderligere assistance på stedet.

Klokken 12.08 skriver Nordjyllands Politi på Twitter, at branden er under kontrol, men slukningsarbejdet forventes at vare hele eftermiddagen/aften.

Det er virksomheden Glerup Container Service A/S, som ejer bygningen på adressen.

Brand på Fabriksvej i Hadsund. Foto: Jan Pedersen

Nordjyllands beredskab er nu i fuld gang med slukningen. Branden udvikler stadig en del røg, som p.t. driver i nordøstlig retning. Beboere i området opfordres til at holde sig inden døre og lukke døre og vinduer såfremt der kan lugtes røg. / Vagtchefen #politi — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 24, 2021