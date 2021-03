Industribygninger i brand: En ansat er kommet til skade

OPDATERET KL. 12.53

HOBRO:Der er brand i en industribygning på Havrevænget i det nordlige Hobro, og Nordjyllands Politi opfordrer på Twitter byens borgere til at holde sig ude af røgfanen og lukke vinduer og døre.

En kvindelig ansat på fabrikken Bewi Flamingo A/S er kommet lettere til skade på grund af røgforgiftning, men Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at hun er i bedring efter at være blevet behandlet i en ambulance på stedet.

Sidste nye info fra den koordinerende indsatsleder fra politiet er at branden ikke er under kontrol og der arbejdes på højtryk for at inddæmme branden. Vi opfordrer borgere og nysgerrige om at holde sig væk fra stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) March 19, 2021

Sort røg fra branden stiger til vejrs og bevæger sig i sydlig retning mod centrum af Hobro.

Nordjyllands Beredskab meddeler, at der er ild i noget flamingo. Brandfolk fra stationerne i Hobro, Arden, Mariager og Møldrup er sendt afsted.

Station Hobro, Arden, Mariager og Møldrup er kørt til industribygning på Havrevænget i Hobro.

Der er brand i noget flamingo.

Vi opdaterer når vi har nyt fra stedet. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) March 19, 2021

Nordjyllands Politi oplyser nu, at der stadig er kraftig sort røgudvikling, men røgen stiger til vejs og derfor ikke i øjeblikket er i fare for borgerne.

- Hvis røgen går til jorden bliv ud af røgfanen, gå indenfor, luk vinduer og sluk ventilation, skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

På Twitter oplyser Nordjyllands Politi også, at branden ikke er under kontrol, og at der arbejdes på højtryk for at inddæmme branden.

- Vi opfordrer borgere og nysgerrige om at holde sig væk fra stedet, lyder opfordringen fra den koordinerende indsatsleder.

Klokken 12.36 har politiet oplyst, at flere bygninger brænder. Beredskabsstyrelsen har sendt både mandskab og udstyr for at kunne hjælpe med slukningsarbejdet.

Opdateres.