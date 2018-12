Ingen balletdans i Hobro: Udsigt til benhård fight

FODBOLD: En superligakamp mellem SønderjyskE og Hobro på en regntung bane i december er ikke en cocktail, der opfordrer til balletdans.

- Der er lagt op til en masse duelspil og benhård fight. I den forbindelse er det naturligvis en streg i regningen, at vores anfører Jonas Brix-Damborg er i karantæne. Men SønderjyskE har også to mand låst på den konto, så det skal vi ikke klage over, fastslår cheftræner Allan Kuhn før lørdagens opgør på DS Arena.

Hobro har fundet soliditeten nede bagved, hvor man blot har lukket tre mål ind i fem kampe. Men det er sket på bekostning af offensiven, for holdet blot har scoret to mål i den samme håndfuld opgør.

- Vi er blevet et hold, man kan regne med står solidt på banen. Den vej skulle vi starte med at gå - for at stabilisere tingene. Her har Jesper Rask også bidraget stærkt i målet. Han har virkelig løftet sig. Men det er klart, at vi også skal prøve at skabe flere chancer og dermed score flere mål. Det projekt er vi bevidste om, siger Hobro-træneren.